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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 964965966967
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:58

  Дядюшка Скрудж написав:
  airmax78 написав:Тот кто "поправит эту вакханалию с ценами" угандошит эту страну окончательно.

Такие страшилки запускают те, кто жирует на многократно завышенных ценах на газ. На самом деле разница в цене просто разворовывается. Что в Украине стали больше добывать газа? Улучшилась геологоразведка? Нет. За украденные деньги эта власть еще ответит :D

Нафтогаз менее года как выбрался из ямы и превратился из сверхмассивной черной дыры в украинском бюджете в нормальную зарабатывающую компанию. А геологоразведка за месяц не делается. Сегодня мы добываем 20,5 млрд. кубов. План на 2020 - 28 млрдд. кубов. Но вы выбирайте Юлю - и Нафтогаз снова превратится в черную дыру. Зато нарот получит газ по 3 копейки.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:59

  airmax78 написав:Кто там в вашей электоральной пятерке - "новое"?


Президентом еще никто не был. Исходя из этого критерия абсолютно все новые.

Зы. При премьере Тимошенко я тоже жил и не один год, голосовать за нее не буду, но вспоминая как жил при ее премьерстве я и мои знакомые из малого бизнеса, мне уж точно никак не страшно от ее кандидатуры. Плавали, знаем.
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 12:06

airmax78

как там покупка доллара, затарились или скоро будет опять - 26 ?
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