Дядюшка Скрудж написав:
Такие страшилки запускают те, кто жирует на многократно завышенных ценах на газ. На самом деле разница в цене просто разворовывается. Что в Украине стали больше добывать газа? Улучшилась геологоразведка? Нет. За украденные деньги эта власть еще ответит
Нафтогаз менее года как выбрался из ямы и превратился из сверхмассивной черной дыры в украинском бюджете в нормальную зарабатывающую компанию. А геологоразведка за месяц не делается. Сегодня мы добываем 20,5 млрд. кубов. План на 2020 - 28 млрдд. кубов. Но вы выбирайте Юлю - и Нафтогаз снова превратится в черную дыру. Зато нарот получит газ по 3 копейки.