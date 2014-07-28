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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 964965966967
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 12:46

  Дядюшка Скрудж написав:
  mephala написав:ответьте на один вопрос - почему вы только в газ вцепились?
пойдите на ВСЕ заводы и потребуйте себе всю ту продукцию которую делают из природных богатств Украины.
Например я хочу построить себе дом. Весь строй материал делают из природных богатств. Где мне взять на халяву все эти материалы покажите пальцем.
Или другой пример - села без газа. Как вы собираетесь справедливо им выдать часть их собственности в газе?

Вы притворяетесь? Никто не говорит про бесплатно, речь идет о цене. Об умеренной и самоокупаемой цене для населения, а не о многократно завышенной цене. У нас, что резко возросла разведка и добыча газа после многократных повышений цен? За что Коболеву и его окружению такие миллионные зарплаты и премии ни за что? Идет обычное воровство.

я вам еще говорю - почему вы говорите только про газ и не говорите что хотите остальные товары по "умеренной и самоокупаемой цене для населения" которые производятся из природных богатств Украины?
Да и вообще что это такое "умеренной и самоокупаемой цене для населения"?
Это все равно что масло масляное
mephala
 
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