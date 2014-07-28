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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Сер 27 чер, 2018 12:46
Дядюшка Скрудж написав: mephala написав:
ответьте на один вопрос - почему вы только в газ вцепились?
пойдите на ВСЕ заводы и потребуйте себе всю ту продукцию которую делают из природных богатств Украины.
Например я хочу построить себе дом. Весь строй материал делают из природных богатств. Где мне взять на халяву все эти материалы покажите пальцем.
Или другой пример - села без газа. Как вы собираетесь справедливо им выдать часть их собственности в газе?
Вы притворяетесь? Никто не говорит про бесплатно, речь идет о цене. Об умеренной и самоокупаемой цене для населения, а не о многократно завышенной цене. У нас, что резко возросла разведка и добыча газа после многократных повышений цен? За что Коболеву и его окружению такие миллионные зарплаты и премии ни за что? Идет обычное воровство.
я вам еще говорю - почему вы говорите только про газ и не говорите что хотите остальные товары по "умеренной и самоокупаемой цене для населения" которые производятся из природных богатств Украины?
Да и вообще что это такое "умеренной и самоокупаемой цене для населения"?
Это все равно что масло масляное
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mephala
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Додано: Сер 27 чер, 2018 14:51
demichh написав:
как там покупка доллара, затарились или скоро будет опять - 26 ?
в жемчужине все спокойно и никакого шторма...обещали типа грозу, но всего пару капель...так же и с курсом: купить в ПОВах по 26,15 без проблем, дешевле есть? не интересовался
ищу где по дороже сдать, вот ПУМБ с утра бидовал по 26.20 (но без гривны в кассах), после обеда появилась гривна, но курс стал 26,15
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Додано: Сер 27 чер, 2018 15:19
airmax78 написав:
P.S. По теме ветки: откупил почти все что планировал на 26.16-26.2 - не хочу щекотать себе нервы дальше.
Это не по теме ветки! Если судить по последним дням - это злостный офтоп.
Народ! В отсутствие жесткого модерирования убедитекльно прошу убирать за собой с ветки мусор, а лучше не мусорить.А Орест молодец
Действительн была возможность катнуться на качельке.
А я, дожевав шляпу, беру по крошкам пробегающие мимо бумажки, но не дороже 26,15 ДС ванует откуп Папой с начала июля
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD Не попал в Дельте
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Додано: Сер 27 чер, 2018 15:45
kreuz написав: ЛАД написав: airmax78 написав:
Сегодня уже 26.35 по нормальным суммам. Короче, жду 1.07
Почему именно 1.07?
И там же 24/07 вроде следующий выход нерезов из ОВГЗ. Почему его в расчёт не берете?
там остались крохи
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