Додано: Сер 27 чер, 2018 17:36

airmax78 написав: Есть закупочная цена импортного газа Есть закупочная цена импортного газа

Зачем эти манипуляции и подмена? Речь идет о газе собственной добычи, который значительно дешевле и принадлежит народу, а не импортном.[/quote]А соответствие доходам и возможность прожить после оплатыИли нехай все передохнут[/quote]Есть такое понятие: субсидии. Кому не хватает доходов оплатить коммуналку - пусть обращаются. Ну коммунизма больше не будет. Он уже докуя как дорого обошелся этому самому народу.[/quote]Ответ совершенно не правильный.Из тех, кто нуждается в субсидии, получить её могут в лучшем случае половина.Остальные из за разных нюансов с прописками с площадью и многим другим в пролёте.И их число только увеличивается.