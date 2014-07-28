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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Сер 27 чер, 2018 12:46
Дядюшка Скрудж написав: mephala написав:
ответьте на один вопрос - почему вы только в газ вцепились?
пойдите на ВСЕ заводы и потребуйте себе всю ту продукцию которую делают из природных богатств Украины.
Например я хочу построить себе дом. Весь строй материал делают из природных богатств. Где мне взять на халяву все эти материалы покажите пальцем.
Или другой пример - села без газа. Как вы собираетесь справедливо им выдать часть их собственности в газе?
Вы притворяетесь? Никто не говорит про бесплатно, речь идет о цене. Об умеренной и самоокупаемой цене для населения, а не о многократно завышенной цене. У нас, что резко возросла разведка и добыча газа после многократных повышений цен? За что Коболеву и его окружению такие миллионные зарплаты и премии ни за что? Идет обычное воровство.
я вам еще говорю - почему вы говорите только про газ и не говорите что хотите остальные товары по "умеренной и самоокупаемой цене для населения" которые производятся из природных богатств Украины?
Да и вообще что это такое "умеренной и самоокупаемой цене для населения"?
Это все равно что масло масляное
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mephala
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Додано: Сер 27 чер, 2018 14:51
demichh написав:
как там покупка доллара, затарились или скоро будет опять - 26 ?
в жемчужине все спокойно и никакого шторма...обещали типа грозу, но всего пару капель...так же и с курсом: купить в ПОВах по 26,15 без проблем, дешевле есть? не интересовался
ищу где по дороже сдать, вот ПУМБ с утра бидовал по 26.20 (но без гривны в кассах), после обеда появилась гривна, но курс стал 26,15
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prodigy
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Додано: Сер 27 чер, 2018 15:19
airmax78 написав:
P.S. По теме ветки: откупил почти все что планировал на 26.16-26.2 - не хочу щекотать себе нервы дальше.
Это не по теме ветки! Если судить по последним дням - это злостный офтоп.
Народ! В отсутствие жесткого модерирования убедитекльно прошу убирать за собой с ветки мусор, а лучше не мусорить.А Орест молодец
Действительн была возможность катнуться на качельке.
А я, дожевав шляпу, беру по крошкам пробегающие мимо бумажки, но не дороже 26,15 ДС ванует откуп Папой с начала июля
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD Не попал в Дельте
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Очкарик
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Додано: Сер 27 чер, 2018 15:45
kreuz написав: ЛАД написав: airmax78 написав:
Сегодня уже 26.35 по нормальным суммам. Короче, жду 1.07
Почему именно 1.07?
И там же 24/07 вроде следующий выход нерезов из ОВГЗ. Почему его в расчёт не берете?
там остались крохи
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Додано: Сер 27 чер, 2018 16:11
freeze написав: airmax78 написав:
Кто там в вашей электоральной пятерке - "новое"?
Президентом еще никто не был. Исходя из этого критерия абсолютно все новые.
Зы. При премьере Тимошенко я тоже жил и не один год, голосовать за нее не буду, но вспоминая как жил при ее премьерстве я и мои знакомые из малого бизнеса, мне уж точно никак не страшно от ее кандидатуры. Плавали, знаем.
Вы (мы) жили тогда не столько при премьере Тимошенко, сколько до мирового финансового кризиса.
Востаннє редагувалось Starikan
в Сер 27 чер, 2018 16:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 16:15
Дядюшка Скрудж написав: airmax78 написав:
Тот кто "поправит эту вакханалию с ценами" угандошит эту страну окончательно.
Такие страшилки запускают те, кто жирует на многократно завышенных ценах на газ. На самом деле разница в цене просто разворовывается. Что в Украине стали больше добывать газа? Улучшилась геологоразведка? Нет. За украденные деньги эта власть еще ответит
Вы знаток цен на газ?
Кто конкретно жирует и какую цену вы считаете "не завышенной" (только просьба не повторять социалистические благоглупости о "газе, принадлежащем народу")?
Похоже, что вы не знакомы с матчастью.
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Starikan
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Додано: Сер 27 чер, 2018 17:33
Starikan написав: Дядюшка Скрудж написав: airmax78 написав:
Тот кто "поправит эту вакханалию с ценами" угандошит эту страну окончательно.
Такие страшилки запускают те, кто жирует на многократно завышенных ценах на газ. На самом деле разница в цене просто разворовывается. Что в Украине стали больше добывать газа? Улучшилась геологоразведка? Нет. За украденные деньги эта власть еще ответит
Вы знаток цен на газ?
Кто конкретно жирует и какую цену вы считаете "не завышенной" (только просьба не повторять социалистические благоглупости о "газе, принадлежащем народу")?
Похоже, что вы не знакомы с матчастью.
Похоже, что с матчастью тут вообще никто не знаком.А я знаком с человеком, который оперирует понятием "газовые деньги" в высоких кругах.Там есть достаточно чёткие расклады, которые тут не понять.Да я и не вникаю, т к в том круге только избранные.Думаю, что всё вышенаписанное о цене газа только догадки.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Сер 27 чер, 2018 17:36
airmax78 написав:
Есть закупочная цена импортного газа
Зачем эти манипуляции и подмена? Речь идет о газе собственной добычи, который значительно дешевле и принадлежит народу, а не импортном.[/quote]
А соответствие доходам и возможность прожить после оплаты
Или нехай все передохнут
[/quote]
Есть такое понятие: субсидии. Кому не хватает доходов оплатить коммуналку - пусть обращаются. Ну коммунизма больше не будет. Он уже докуя как дорого обошелся этому самому народу.[/quote]
Ответ совершенно не правильный.Из тех, кто нуждается в субсидии, получить её могут в лучшем случае половина.Остальные из за разных нюансов с прописками с площадью и многим другим в пролёте.И их число только увеличивается.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Сер 27 чер, 2018 17:40
Vitl написав: airmax78 написав:
Есть такое понятие: субсидии. Кому не хватает доходов оплатить коммуналку - пусть обращаются. Ну коммунизма больше не будет. Он уже докуя как дорого обошелся этому самому народу.
Ответ совершенно не правильный.Из тех, кто нуждается в субсидии, получить её могут в лучшем случае половина.Остальные из за разных нюансов с прописками с площадью и многим другим в пролёте.И их число только увеличивается.
Помощь должна быть адресной. Нельзя помогать платить коммуналку пенсионеру в однушке и пенсионеру в загородном доме с бассейном. Нюансы надо решать.
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airmax78
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Додано: Сер 27 чер, 2018 17:44
airmax78 написав:
Нюансы надо решать.
Вот вот.По последним понятиям субсидия основывалась сугубо на ДОХОДАХ.Если есть дом с бассейном, а доходов нет, что делать.Продать дом за цену в 100 раз меньше рыночной, ну или в 10 раз меньше, если повезёт.Т о вся эта система убогая и проблема в том. что мы к этому пришли, не сворачивая на правильную дорогу много лет.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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