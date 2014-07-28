Додано: Сер 27 чер, 2018 17:47

По президенту.

не

По газу

разных

арабском

ДС ванует откуп Папой с начала июля

В состоявшейся дискуссии я на сторонеА вообще спор слегка бессмысленный.Если есть желающие менять шило на мыло, то что ж ... Не запрещено. Но смысла не имеет. Признак нового лица - не был ещё президентом - я лично не приемлю.Юле-премьеру просто повезло. Успехи в то времяеё заслуга, скорее, заслуга оранжевой революции. В результате революции резко возросла популярность Украины. Вспомните, сколько тогда пришло иностранных инвестиций и по каким ценам продавали иностранцам наши банки. И коррупция не мешала.? Ваш пост от 12.48 противоречит остальному. Всё же получается проблема в "листе ватмана". а не в выборах раз в 5 лет.Юля была бы хороша в командной экономике, а отнюдь не в рыночной. Уже когда-то писал - легко представляю её премьером в СССР.спор такой же бессмысленный. Никто после выборов цену не снизит. А если вдруг сделают такую глупость, то интересно будет смотреть на цифры дефицита бюджета., поверьте, наценах на газ жировали (и жируют) гораздо больше, чем на высоких ценах.В арабских странах такой коммунизм только потому, что деньги девать некуда доходов от нефти много, а населения мало. При другом соотношении этого бы не было. В том жеИране или Ираке такого нет.Мы слишком затянули с реформой. Обратите внимание, когда (уже достаточно давно) отказались от госрегулирования цен на бензин, все проблемы исчезли. Цены растут, но никаких конфликтов нет. А сколько было! И экстренные совещания у премьера, и ультматумы антимоноп. комитета и правительства нефтетрейдерам, и вопросы в Раде., в Харькове, например, катнуться на качельках вряд ли получилось бы. Миним. курс продажи у нас практически не опустился ниже максим. предыдущего курса покупки (точнее, разница составила всего несколько копеек). Так что выигрыш был бы невелик, да ещё надо было бы суметь попасть в нужный момент - сдать вечером 20-го, откупиться (если правильно помню) во второй половине дня 25-го.Точнее, не "с начала", а именно 2-го.Правда, я не очень понимаю аргументацию - за праздники у экспортёров накапливаются обяз. продажи валюты. А спрос у покупателей не накапливается?Насчёт мусора. Выборы президента, по-моему на курс не повлияют или повлияют слабо (если, конечно, не будет "чёрных лебедей" - не выберут какую-то совсем уж экзотическую персону). А вот вопрос газа может сыграть серьёзную роль. Так же, как и погромы цыганских таборов, за кот. меня вчера забанили (если они будут продолжаться). Эти вопросы могут сыграть серьёзную роль как в отношении курса, так и вообще в судьбах Украины.