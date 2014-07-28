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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 965966967968
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 17:47

В состоявшейся дискуссии я на стороне airmax78 и mephala.
А вообще спор слегка бессмысленный.

По президенту.
Если есть желающие менять шило на мыло, то что ж ... Не запрещено. Но смысла не имеет. Признак нового лица - не был ещё президентом - я лично не приемлю.
Юле-премьеру просто повезло. Успехи в то время не её заслуга, скорее, заслуга оранжевой революции. В результате революции резко возросла популярность Украины. Вспомните, сколько тогда пришло иностранных инвестиций и по каким ценам продавали иностранцам наши банки. И коррупция не мешала.
freeze? Ваш пост от 12.48 противоречит остальному. Всё же получается проблема в "листе ватмана". а не в выборах раз в 5 лет.
Юля была бы хороша в командной экономике, а отнюдь не в рыночной. Уже когда-то писал - легко представляю её премьером в СССР.

По газу спор такой же бессмысленный. Никто после выборов цену не снизит. А если вдруг сделают такую глупость, то интересно будет смотреть на цифры дефицита бюджета.
Дядюшка Скрудж, поверьте, на разных ценах на газ жировали (и жируют) гораздо больше, чем на высоких ценах.
В арабских странах такой коммунизм только потому, что деньги девать некуда доходов от нефти много, а населения мало. При другом соотношении этого бы не было. В том же арабском Иране или Ираке такого нет.

Мы слишком затянули с реформой. Обратите внимание, когда (уже достаточно давно) отказались от госрегулирования цен на бензин, все проблемы исчезли. Цены растут, но никаких конфликтов нет. А сколько было! И экстренные совещания у премьера, и ультматумы антимоноп. комитета и правительства нефтетрейдерам, и вопросы в Раде.

Очкарик, в Харькове, например, катнуться на качельках вряд ли получилось бы. Миним. курс продажи у нас практически не опустился ниже максим. предыдущего курса покупки (точнее, разница составила всего несколько копеек). Так что выигрыш был бы невелик, да ещё надо было бы суметь попасть в нужный момент - сдать вечером 20-го, откупиться (если правильно помню) во второй половине дня 25-го.
ДС ванует откуп Папой с начала июля

Точнее, не "с начала", а именно 2-го.
Правда, я не очень понимаю аргументацию - за праздники у экспортёров накапливаются обяз. продажи валюты. А спрос у покупателей не накапливается?
Насчёт мусора. Выборы президента, по-моему на курс не повлияют или повлияют слабо (если, конечно, не будет "чёрных лебедей" - не выберут какую-то совсем уж экзотическую персону). А вот вопрос газа может сыграть серьёзную роль. Так же, как и погромы цыганских таборов, за кот. меня вчера забанили (если они будут продолжаться). Эти вопросы могут сыграть серьёзную роль как в отношении курса, так и вообще в судьбах Украины.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 18:57

ЛАД дискуссия не состоялась хотябы потому что меня поудаляли а из тех же вас оставили.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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