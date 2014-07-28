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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 966967968969>
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 17:47

В состоявшейся дискуссии я на стороне airmax78 и mephala.
А вообще спор слегка бессмысленный.

По президенту.
Если есть желающие менять шило на мыло, то что ж ... Не запрещено. Но смысла не имеет. Признак нового лица - не был ещё президентом - я лично не приемлю.
Юле-премьеру просто повезло. Успехи в то время не её заслуга, скорее, заслуга оранжевой революции. В результате революции резко возросла популярность Украины. Вспомните, сколько тогда пришло иностранных инвестиций и по каким ценам продавали иностранцам наши банки. И коррупция не мешала.
freeze? Ваш пост от 12.48 противоречит остальному. Всё же получается проблема в "листе ватмана". а не в выборах раз в 5 лет.
Юля была бы хороша в командной экономике, а отнюдь не в рыночной. Уже когда-то писал - легко представляю её премьером в СССР.

По газу спор такой же бессмысленный. Никто после выборов цену не снизит. А если вдруг сделают такую глупость, то интересно будет смотреть на цифры дефицита бюджета.
Дядюшка Скрудж, поверьте, на разных ценах на газ жировали (и жируют) гораздо больше, чем на высоких ценах.
В арабских странах такой коммунизм только потому, что деньги девать некуда доходов от нефти много, а населения мало. При другом соотношении этого бы не было. В том же арабском Иране или Ираке такого нет.

Мы слишком затянули с реформой. Обратите внимание, когда (уже достаточно давно) отказались от госрегулирования цен на бензин, все проблемы исчезли. Цены растут, но никаких конфликтов нет. А сколько было! И экстренные совещания у премьера, и ультматумы антимоноп. комитета и правительства нефтетрейдерам, и вопросы в Раде.

Очкарик, в Харькове, например, катнуться на качельках вряд ли получилось бы. Миним. курс продажи у нас практически не опустился ниже максим. предыдущего курса покупки (точнее, разница составила всего несколько копеек). Так что выигрыш был бы невелик, да ещё надо было бы суметь попасть в нужный момент - сдать вечером 20-го, откупиться (если правильно помню) во второй половине дня 25-го.
ДС ванует откуп Папой с начала июля

Точнее, не "с начала", а именно 2-го.
Правда, я не очень понимаю аргументацию - за праздники у экспортёров накапливаются обяз. продажи валюты. А спрос у покупателей не накапливается?
Насчёт мусора. Выборы президента, по-моему на курс не повлияют или повлияют слабо (если, конечно, не будет "чёрных лебедей" - не выберут какую-то совсем уж экзотическую персону). А вот вопрос газа может сыграть серьёзную роль. Так же, как и погромы цыганских таборов, за кот. меня вчера забанили (если они будут продолжаться). Эти вопросы могут сыграть серьёзную роль как в отношении курса, так и вообще в судьбах Украины.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 19:56

  ребе Нок написав:ЛАД дискуссия не состоялась хотябы потому что меня поудаляли а из тех же вас оставили.


Ув.ЛАД в кои веки оказался вместе с генеральной линией правящей партии )))

Но как пел Цой:

Перемен требуют наши сердца,
Перемен требуют наши глаза.
В нашем смехе и в наших слезах,
И в пульсации вен -
Перемен!
Мы ждем перемен.
...
Сигареты в руках, чай на столе - так замыкается круг.
И вдруг нам становится страшно что-то менять. /C/
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 18:46

Кстати с юмором и забавно от Зеленского.

"В этот день у меня только один вопрос. Слава, ну что.
Ты "да" или "нет"? Потому что если ты железно "да" или точно "нет" - ну тогда и я.
А то все снова спрашивают "ну шо я, шо я".
А шо я?
Я-то понятно. Шо ты?
Просто если ты и я - то это мы, понимаешь? А если мы - то это всех"
https://strana.ua/news/149050-zelenskij ... sojuz.html
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 05:27

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Мне так нравится этот ажиотаж вокруг Вакарчука."Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет Кино"(с) Кино, фриз, кино. Перемен они ждут, "Нового курса".
Чел никогда ничем кроме своего коллектива из 5 человек, не управлял. Команды нет, программы нет. Пипец. Но на него уже чуть ли не молятся: Слава, давай, выдвигайся! Инфантильный народ.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 10:43

  airmax78 написав:Перемен они ждут


Глупо отрицать, что в Украине существует определенная прослойка людей, которых всё устраивает и которая не хочет перемен. Это мнение тоже имеет право на жизнь, и это мнение надо уважать. Но для этого, чтобы рассудить спор мнений, и существуют выборы.
По Вакарчуку уже сейчас видно, что это будет не самый удачный кандидат, нет стержня.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:38

  airmax78 написав:Мне так нравится этот ажиотаж вокруг Вакарчука."Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет Кино"(с) Кино, фриз, кино. Перемен они ждут, "Нового курса".
Чел никогда ничем кроме своего коллектива из 5 человек, не управлял. Команды нет, программы нет. Пипец. Но на него уже чуть ли не молятся: Слава, давай, выдвигайся! Инфантильный народ.

Угу, петрушка на этом фоне -просто мессия. Уж лучше голосовать ЗА мнимых клоунов,чем настоящих. :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 13:35

  freeze написав:
  airmax78 написав:Перемен они ждут


Глупо отрицать, что в Украине существует определенная прослойка людей, которых всё устраивает и которая не хочет перемен. Это мнение тоже имеет право на жизнь, и это мнение надо уважать. Но для этого, чтобы рассудить спор мнений, и существуют выборы.
По Вакарчуку уже сейчас видно, что это будет не самый удачный кандидат, нет стержня.


11 лет назад летел с Вакарчуком в одном самолете Одесса-Киев...
он вообще очень мягкий человек и его жесткости максимум хватает на персонал его музыкальной компании, хотя наверное хороший человек и музыкант


Актер и продюсер Владимир Зеленский обратился к вернувшемуся из США музыканту Святославу Вакарчуку. Один из основателей “95 квартала” предложил лидеру “Океана Эльзы” объединится и пойти в политику, как “мы”.
“В этот день у меня только один вопрос. Слава, ну что.
Ты “да” или “нет”? Потому что если ты железно “да” или точно “нет” — ну тогда и я.
А то все снова спрашивают “ну шо я, шо я”.
А шо я?
Я-то понятно. Шо ты?
Просто если ты и я — то это мы, понимаешь? А если мы — то это всех”, — сказал и улыбнулся Владимир Зеленский.
Напомним, The Washington Times считает Вакарчука политическим проектом Сороса в Украине.
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 29 чер, 2018 13:41, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 14:12

  сірий написав:
  airmax78 написав:Мне так нравится этот ажиотаж вокруг Вакарчука."Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет Кино"(с) Кино, фриз, кино. Перемен они ждут, "Нового курса".
Чел никогда ничем кроме своего коллектива из 5 человек, не управлял. Команды нет, программы нет. Пипец. Но на него уже чуть ли не молятся: Слава, давай, выдвигайся! Инфантильный народ.

Угу, петрушка на этом фоне -просто мессия. Уж лучше голосовать ЗА мнимых клоунов,чем настоящих. :mrgreen:

Этот "настоящий клоун" удержал страну от распада на удельные
княжества, остановил продвижение русского мира, возродил украинскую армию и
ослабил влияние олигархов на управление страной до неприемлемого для них
минимума (этим отчасти и объясняется охулиард долларов, вкинутых в
избирательную кампанию воны).
Это из крупных достижений. И вона и ее спонсоры, понимают: еще один срок и
процесс их ухода в небытие станет необратимым. Поэтому стране срочно нужен
"Новый курс" и свежие лица, "которые еще не были президентами".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 15:11

  airmax78 написав:
  сірий написав:
  airmax78 написав:Мне так нравится этот ажиотаж вокруг Вакарчука."Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет Кино"(с) Кино, фриз, кино. Перемен они ждут, "Нового курса".
Чел никогда ничем кроме своего коллектива из 5 человек, не управлял. Команды нет, программы нет. Пипец. Но на него уже чуть ли не молятся: Слава, давай, выдвигайся! Инфантильный народ.

Угу, петрушка на этом фоне -просто мессия. Уж лучше голосовать ЗА мнимых клоунов,чем настоящих. :mrgreen:

Этот "настоящий клоун" удержал страну от распада на удельные
княжества, остановил продвижение русского мира, возродил украинскую армию и
ослабил влияние олигархов на управление страной до неприемлемого для них
минимума (этим отчасти и объясняется охулиард долларов, вкинутых в
избирательную кампанию воны).
Это из крупных достижений. И вона и ее спонсоры, понимают: еще один срок и
процесс их ухода в небытие станет необратимым. Поэтому стране срочно нужен
"Новый курс" и свежие лица, "которые еще не были президентами".

Угу, поедь в армию и расскажи о возрождении :mrgreen: ну и остальное по списку... Сам знаешь :lol:
сірий
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 15:58

  airmax78 написав:Этот "настоящий клоун" удержал страну от распада на удельные
княжества, остановил продвижение русского мира, возродил украинскую армию и
ослабил влияние олигархов на управление страной до неприемлемого для них
минимума (этим отчасти и объясняется охулиард долларов, вкинутых в
избирательную кампанию воны).
Это из крупных достижений.

ничего из вышеперечисленного он не сделал, тупо следовал вказивкам госдепа, который запугал-предупредил других олигархов не вмешиваться, ну и попутно делал свои делишки - так и я могу...
а шо делать?
чик
 
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