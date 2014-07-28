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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 15:59
сірий написав: airmax78 написав:
Этот "настоящий клоун" удержал страну от распада на удельные
княжества, остановил продвижение русского мира, возродил украинскую армию и
ослабил влияние олигархов на управление страной до неприемлемого для них
минимума (этим отчасти и объясняется охулиард долларов, вкинутых в
избирательную кампанию воны).
Это из крупных достижений. И вона и ее спонсоры, понимают: еще один срок и
процесс их ухода в небытие станет необратимым. Поэтому стране срочно нужен
"Новый курс" и свежие лица, "которые еще не были президентами".
Угу, поедь в армию и расскажи о возрождении
ну и остальное по списку... Сам знаешь
Зрадойобство в концентрированном виде детектед.
Бюджет МОУ:
2013й год - 18,8 ярда грн.
2014й год - страна в разнос, тем не менее овер 20 ярдов грн.
2015й год - 50 ярдов грн.
2016й год - 55,5 ярдов грн.
2017й год - 129,3 ярда грн.
2018й год - (год тотального зубожиння) 156 ярдов. грн.
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:00
чик написав: airmax78 написав:
Этот "настоящий клоун" удержал страну от распада на удельные
княжества, остановил продвижение русского мира, возродил украинскую армию и
ослабил влияние олигархов на управление страной до неприемлемого для них
минимума (этим отчасти и объясняется охулиард долларов, вкинутых в
избирательную кампанию воны).
Это из крупных достижений.
ничего из вышеперечисленного он не сделал, тупо следовал вказивкам госдепа, который запугал-предупредил других олигархов не вмешиваться, ну и попутно делал свои делишки - так и я могу...
Та да, "каждая кухарка"(с). Мы это уже проходили.
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:04
airmax78 написав:
Та да, "каждая кухарка"(с). Мы это уже проходили.
ну вот они таки сделали...
а шо делать?
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:17
чик написав: airmax78 написав:
Та да, "каждая кухарка"(с). Мы это уже проходили.
ну вот они таки сделали...
Ну я бы хотел чтобы у нас каждая кухарка, да ладно кухарка, хотя бы каждый 3й кандидат в президенты Украины был создателем многомиллиардного успешного бизнеса, хорошо понимал происходящие в стране и в мире процессы, свободно владел английским и мог представлять Украину на внешней арене так как это делает Порох. Это уже точно давно была бы не Украина.
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