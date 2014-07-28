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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 966967968969
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 15:59

  сірий написав:
  airmax78 написав:Этот "настоящий клоун" удержал страну от распада на удельные
княжества, остановил продвижение русского мира, возродил украинскую армию и
ослабил влияние олигархов на управление страной до неприемлемого для них
минимума (этим отчасти и объясняется охулиард долларов, вкинутых в
избирательную кампанию воны).
Это из крупных достижений. И вона и ее спонсоры, понимают: еще один срок и
процесс их ухода в небытие станет необратимым. Поэтому стране срочно нужен
"Новый курс" и свежие лица, "которые еще не были президентами".

Угу, поедь в армию и расскажи о возрождении :mrgreen: ну и остальное по списку... Сам знаешь :lol:

Зрадойобство в концентрированном виде детектед.
Бюджет МОУ:
2013й год - 18,8 ярда грн.
2014й год - страна в разнос, тем не менее овер 20 ярдов грн.
2015й год - 50 ярдов грн.
2016й год - 55,5 ярдов грн.
2017й год - 129,3 ярда грн.
2018й год - (год тотального зубожиння) 156 ярдов. грн.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:00

  чик написав:
  airmax78 написав:Этот "настоящий клоун" удержал страну от распада на удельные
княжества, остановил продвижение русского мира, возродил украинскую армию и
ослабил влияние олигархов на управление страной до неприемлемого для них
минимума (этим отчасти и объясняется охулиард долларов, вкинутых в
избирательную кампанию воны).
Это из крупных достижений.

ничего из вышеперечисленного он не сделал, тупо следовал вказивкам госдепа, который запугал-предупредил других олигархов не вмешиваться, ну и попутно делал свои делишки - так и я могу...

Та да, "каждая кухарка"(с). Мы это уже проходили.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:04

  airmax78 написав:Та да, "каждая кухарка"(с). Мы это уже проходили.

ну вот они таки сделали... :mrgreen:
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:17

  чик написав:
  airmax78 написав:Та да, "каждая кухарка"(с). Мы это уже проходили.

ну вот они таки сделали... :mrgreen:

Ну я бы хотел чтобы у нас каждая кухарка, да ладно кухарка, хотя бы каждый 3й кандидат в президенты Украины был создателем многомиллиардного успешного бизнеса, хорошо понимал происходящие в стране и в мире процессы, свободно владел английским и мог представлять Украину на внешней арене так как это делает Порох. Это уже точно давно была бы не Украина.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 18:07

Шановні учасники, обговорення!
Не перетворюйте гілку на політичний смітник!
Нагадую, тут спілкуються про курс долара!!!
Якщо про політику то Вам сюди - Політика та гроші

З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 19:19

  Ірина_ написав:Шановні учасники, обговорення!
Не перетворюйте гілку на політичний смітник!
Нагадую, тут спілкуються про курс долара!!!
Якщо про політику то Вам сюди - Політика та гроші

З пов.Ірина

Ирочка, я в общем-то согласен с Вами, что на последних страницах политики чересчур много, но, во-первых, почему сразу "політичний смітник", а, во-вторых, к сожалению, курс доллара у нас слишком сильно зависит от политики.
И вопрос - не могли бы Вы уточнить правила, принципы и т.п. удаления постов (а заодно и банов, но удаление постов важнее)?
И ещё одно - на форуме жёстко преследуется "обсуждение действий администрации" (хотя это часто трактуется весьма расширительно). Вероятно, это правильно. Но, возможно, стоит создать отдельную ветку для этих целей, чтобы всё-таки была хоть какая-то обратная связь? Получить объяснение удаления постов или банов не всегда (почти никогда) не удаётся, несмотря на то, что пишется: "Свяжитесь с администратором".
В результате часто страдают наиболее активные и интересные участники (это, конечно, не означает, что они всегда правы) и, честно говоря, пропадает желание писать - время можно потратить и с большей пользой, чем писать в корзину.
С ув., ЛАД.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 29 чер, 2018 19:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 19:34

  ЛАД написав:Ирочка, я в общем-то согласен с Вами, что на последних страницах политики чересчур много, но, во-первых, почему сразу "політичний смітник", а, во-вторых, к сожалению, курс доллара у нас слишком сильно зависит от политики.
И вопрос - не могли бы Вы уточнить правила, принципы и т.п. удаления постов (а заодно и банов, но удаление постов важнее)?

Удаляют посты, на которые поступают жалобы. А жалуются у нас на все, в т.ч. и на чужие посты, в основном, свидетели Юли и травмированные Порохом.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 19:41

  airmax78 написав:......
Удаляют посты, на которые поступают жалобы. А жалуются у нас на все, в т.ч. и на чужие посты, в основном, свидетели Юли и травмированные Порохом.

Тут Вы не правы.
"Свидетели" да, но "свидетели", чаще, других богов и принципов.
Кстати, я думаю, что функция модератора разобраться в правомерности (справедливости) жалобы, а не удалять посты автоматом.
Надеюсь, это не сочтут "обсуждением действий администрации". :)
ЛАД
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