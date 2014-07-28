airmax78 написав:Этот "настоящий клоун" удержал страну от распада на удельные княжества, остановил продвижение русского мира, возродил украинскую армию и ослабил влияние олигархов на управление страной до неприемлемого для них минимума (этим отчасти и объясняется охулиард долларов, вкинутых в избирательную кампанию воны). Это из крупных достижений. И вона и ее спонсоры, понимают: еще один срок и процесс их ухода в небытие станет необратимым. Поэтому стране срочно нужен "Новый курс" и свежие лица, "которые еще не были президентами".
airmax78 написав:Ну я бы хотел чтобы у нас каждая кухарка, да ладно кухарка, хотя бы каждый 3й кандидат в президенты Украины был создателем многомиллиардного успешного бизнеса, хорошо понимал происходящие в стране и в мире процессы, свободно владел английским и мог представлять Украину на внешней арене так как это делает Порох. Это уже точно давно была бы не Украина.
https://coub.com/view/aqhpm Я думаю, пока дустом не начнут травить - до некоторых не дойдет, что уровень жизни в Украине в 2012-2013 годах и сейчас это две большие разницы.