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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 967968969970
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 06:31

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  Василь-Рівне написав:Га?

Гуси гуси га га га, есть хотите - да да да. :D
Ingvar
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 06:37

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  airmax78 написав:Этот "настоящий клоун" удержал страну от распада на удельные
княжества, остановил продвижение русского мира, возродил украинскую армию и
ослабил влияние олигархов на управление страной до неприемлемого для них
минимума (этим отчасти и объясняется охулиард долларов, вкинутых в
избирательную кампанию воны).
Это из крупных достижений. И вона и ее спонсоры, понимают: еще один срок и
процесс их ухода в небытие станет необратимым. Поэтому стране срочно нужен
"Новый курс" и свежие лица, "которые еще не были президентами".

  airmax78 написав:Ну я бы хотел чтобы у нас каждая кухарка, да ладно кухарка, хотя бы каждый 3й кандидат в президенты Украины был создателем многомиллиардного успешного бизнеса, хорошо понимал происходящие в стране и в мире процессы, свободно владел английским и мог представлять Украину на внешней арене так как это делает Порох. Это уже точно давно была бы не Украина.

https://coub.com/view/aqhpm
Я думаю, пока дустом не начнут травить - до некоторых не дойдет, что уровень жизни в Украине в 2012-2013 годах и сейчас это две большие разницы. :D
Ingvar
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 08:35

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

... не пускайте на цю гілку то "Ге", тобто, того "Га", того гусака!)))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 08:36

  Ingvar написав:
  Василь-Рівне написав:Га?

Гуси гуси га га га, есть хотите - да да да. :D

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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  Василь-Рівне написав:
  ЛАД написав:В результате часто страдают наиболее активные и интересные участники

Як гарно написали про себе і напевне Vitla. Але це Ваша суб"єктивна думка, Ви не допускаєте, що, можливо, інші так про Вас і Vitla не думають? Га? :wink:


Василь, я сильно уважаю мнение ЛАДа, Vitla, и других завсегдатаев этой ветки ..так что идите себе в трамвай и продолжайте ваши победные реляции как "замполит"
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 09:39

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  prodigy написав:ваши победные реляции

Зображення
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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  #<1 ... 967968969970
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