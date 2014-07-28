Додано: Суб 30 чер, 2018 10:38





Я от Ирины отличаюсь и полом, и полномочиями.

Поэтому ПРОШУ всех понять разницу между Фейсбуком и данной веткой форума и убрать самостоятельно за собой. Ну уже хуже трамвая стало. ЛАДЯ от Ирины отличаюсь и полом, и полномочиями.Поэтому ПРОШУ всех понять разницу между Фейсбуком и данной веткой форума и убрать самостоятельно за собой. Ну уже хуже трамвая стало.

резкого и быстрого

В общем-то, согласен с Вами, поэтому, в частности, стараюсь на этой ветке на потусторонние темы писать поменьше.Но на вал. рынке сейчас относительное затишье - во всяком случае, каких-то новых вводных для анализа и, тем более, для пересмотра взглядов нет, писать не о чем (разве что борьба Гройсмана с контрабандой).Поэтому пока придерживаюсь прежних взглядов - как писал уже больше месяца назад, считаю, что минимумы года мы уже увидели и ниже не опустимся,роста в июле не ожидаю, хотя какой-то рост, мне кажется, будет. Точно так же, по-прежнему, практически уверен в значительном падении гривни зимой и, подозреваю, без значительного отката летом 2019.Кстати, может кому интересно - у нас в ТРЦ Караван (кот. нынче стал Ашаном) при заключении новых договоров аренды решили резко поднять цены. Было 1700 грн за кв.м, поднимают сразу на 30% до 2210 за м. Примерно то же и в Днепре. Выводы предоставляю делать самим.Добавлю ещё - аренда полуподвальных помещений на Пушкинской (вторая центр. улица Харькова) стоит порядка 700 грн за квадрат.