RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 967968969970>
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 15:59

  сірий написав:
  airmax78 написав:Этот "настоящий клоун" удержал страну от распада на удельные
княжества, остановил продвижение русского мира, возродил украинскую армию и
ослабил влияние олигархов на управление страной до неприемлемого для них
минимума (этим отчасти и объясняется охулиард долларов, вкинутых в
избирательную кампанию воны).
Это из крупных достижений. И вона и ее спонсоры, понимают: еще один срок и
процесс их ухода в небытие станет необратимым. Поэтому стране срочно нужен
"Новый курс" и свежие лица, "которые еще не были президентами".

Угу, поедь в армию и расскажи о возрождении :mrgreen: ну и остальное по списку... Сам знаешь :lol:

Зрадойобство в концентрированном виде детектед.
Бюджет МОУ:
2013й год - 18,8 ярда грн.
2014й год - страна в разнос, тем не менее овер 20 ярдов грн.
2015й год - 50 ярдов грн.
2016й год - 55,5 ярдов грн.
2017й год - 129,3 ярда грн.
2018й год - (год тотального зубожиння) 156 ярдов. грн.
airmax78
 
Повідомлень: 24888
З нами з: 25.10.12
Подякував: 663 раз.
Подякували: 2836 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:00

  чик написав:
  airmax78 написав:Этот "настоящий клоун" удержал страну от распада на удельные
княжества, остановил продвижение русского мира, возродил украинскую армию и
ослабил влияние олигархов на управление страной до неприемлемого для них
минимума (этим отчасти и объясняется охулиард долларов, вкинутых в
избирательную кампанию воны).
Это из крупных достижений.

ничего из вышеперечисленного он не сделал, тупо следовал вказивкам госдепа, который запугал-предупредил других олигархов не вмешиваться, ну и попутно делал свои делишки - так и я могу...

Та да, "каждая кухарка"(с). Мы это уже проходили.
airmax78
 
Повідомлень: 24888
З нами з: 25.10.12
Подякував: 663 раз.
Подякували: 2836 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:04

  airmax78 написав:Та да, "каждая кухарка"(с). Мы это уже проходили.

ну вот они таки сделали... :mrgreen:
а шо делать?
чик
 
Повідомлень: 5598
З нами з: 03.01.09
Подякував: 3066 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:17

  чик написав:
  airmax78 написав:Та да, "каждая кухарка"(с). Мы это уже проходили.

ну вот они таки сделали... :mrgreen:

Ну я бы хотел чтобы у нас каждая кухарка, да ладно кухарка, хотя бы каждый 3й кандидат в президенты Украины был создателем многомиллиардного успешного бизнеса, хорошо понимал происходящие в стране и в мире процессы, свободно владел английским и мог представлять Украину на внешней арене так как это делает Порох. Это уже точно давно была бы не Украина.
airmax78
 
Повідомлень: 24888
З нами з: 25.10.12
Подякував: 663 раз.
Подякували: 2836 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 18:07

Шановні учасники, обговорення!
Не перетворюйте гілку на політичний смітник!
Нагадую, тут спілкуються про курс долара!!!
Якщо про політику то Вам сюди - Політика та гроші

З пов.Ірина
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 378
З нами з: 14.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 19:19

  Ірина_ написав:Шановні учасники, обговорення!
Не перетворюйте гілку на політичний смітник!
Нагадую, тут спілкуються про курс долара!!!
Якщо про політику то Вам сюди - Політика та гроші

З пов.Ірина

Ирочка, я в общем-то согласен с Вами, что на последних страницах политики чересчур много, но, во-первых, почему сразу "політичний смітник", а, во-вторых, к сожалению, курс доллара у нас слишком сильно зависит от политики.
И вопрос - не могли бы Вы уточнить правила, принципы и т.п. удаления постов (а заодно и банов, но удаление постов важнее)?
И ещё одно - на форуме жёстко преследуется "обсуждение действий администрации" (хотя это часто трактуется весьма расширительно). Вероятно, это правильно. Но, возможно, стоит создать отдельную ветку для этих целей, чтобы всё-таки была хоть какая-то обратная связь? Получить объяснение удаления постов или банов не всегда (почти никогда) не удаётся, несмотря на то, что пишется: "Свяжитесь с администратором".
В результате часто страдают наиболее активные и интересные участники (это, конечно, не означает, что они всегда правы) и, честно говоря, пропадает желание писать - время можно потратить и с большей пользой, чем писать в корзину.
С ув., ЛАД.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 29 чер, 2018 19:35, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9583
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3040 раз.
Подякували: 2815 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 10:38

очкарик
ЛАД

Я от Ирины отличаюсь и полом, и полномочиями.
Поэтому ПРОШУ всех понять разницу между Фейсбуком и данной веткой форума и убрать самостоятельно за собой. Ну уже хуже трамвая стало. :cry:

В общем-то, согласен с Вами, поэтому, в частности, стараюсь на этой ветке на потусторонние темы писать поменьше.
Но на вал. рынке сейчас относительное затишье - во всяком случае, каких-то новых вводных для анализа и, тем более, для пересмотра взглядов нет, писать не о чем (разве что борьба Гройсмана с контрабандой).
Поэтому пока придерживаюсь прежних взглядов - как писал уже больше месяца назад, считаю, что минимумы года мы уже увидели и ниже не опустимся, резкого и быстрого роста в июле не ожидаю, хотя какой-то рост, мне кажется, будет. Точно так же, по-прежнему, практически уверен в значительном падении гривни зимой и, подозреваю, без значительного отката летом 2019.
Кстати, может кому интересно - у нас в ТРЦ Караван (кот. нынче стал Ашаном) при заключении новых договоров аренды решили резко поднять цены. Было 1700 грн за кв.м, поднимают сразу на 30% до 2210 за м. Примерно то же и в Днепре. Выводы предоставляю делать самим.
Добавлю ещё - аренда полуподвальных помещений на Пушкинской (вторая центр. улица Харькова) стоит порядка 700 грн за квадрат.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9583
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3040 раз.
Подякували: 2815 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 12:01

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

У нас в Киеве в Караване уже давно Ашан, но не факт, что собственник ТРЦ поменялся.

По курсу в краткосрочной перспективе то же видение.

По инфляции:
    товары ежедневного спроса растут все время,
    мой сектор пытается удержать цены, но работаем при этом в 0. Зачем нужен такой бизнес?
    Собственники коммерческой недвижимости хотят опять зарабатывать, меня это не удивляет.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
Повідомлень: 2529
З нами з: 06.03.14
Подякував: 712 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 12:36

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

...вже давно таке спостерігається, що "дрібний" бізнесмен крутиться, як білка в колесі(часто працюючи в нуль, або біля нуля) ...... - а більше
заробляють на тому/на ньому - орендодавці приміщень/МАФів!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4268
З нами з: 19.10.15
Подякував: 146 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 13:05

  Долярчик написав:...вже давно таке спостерігається, що "дрібний" бізнесмен крутиться, як білка в колесі(часто працюючи в нуль, або біля нуля) ...... - а більше
заробляють на тому/на ньому - орендодавці приміщень/МАФів!


орендодавці теж без профіту...
один открылся магазин(1-2 месяца поработал) съехал...3-4 месяца никого...потом снова другой магазин...потом снова 2-3 месяца пусто.
и так по городу очень много таких моментов.

это такой же бизнес -как сдавать квартиры, кому-то везет, кому-то нет
prodigy
 
Повідомлень: 3671
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1685 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 967968969970>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 5290
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 6513
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 4022
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.