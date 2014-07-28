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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 15:59
сірий написав: airmax78 написав:
Этот "настоящий клоун" удержал страну от распада на удельные
княжества, остановил продвижение русского мира, возродил украинскую армию и
ослабил влияние олигархов на управление страной до неприемлемого для них
минимума (этим отчасти и объясняется охулиард долларов, вкинутых в
избирательную кампанию воны).
Это из крупных достижений. И вона и ее спонсоры, понимают: еще один срок и
процесс их ухода в небытие станет необратимым. Поэтому стране срочно нужен
"Новый курс" и свежие лица, "которые еще не были президентами".
Угу, поедь в армию и расскажи о возрождении
ну и остальное по списку... Сам знаешь
Зрадойобство в концентрированном виде детектед.
Бюджет МОУ:
2013й год - 18,8 ярда грн.
2014й год - страна в разнос, тем не менее овер 20 ярдов грн.
2015й год - 50 ярдов грн.
2016й год - 55,5 ярдов грн.
2017й год - 129,3 ярда грн.
2018й год - (год тотального зубожиння) 156 ярдов. грн.
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:00
чик написав: airmax78 написав:
Этот "настоящий клоун" удержал страну от распада на удельные
княжества, остановил продвижение русского мира, возродил украинскую армию и
ослабил влияние олигархов на управление страной до неприемлемого для них
минимума (этим отчасти и объясняется охулиард долларов, вкинутых в
избирательную кампанию воны).
Это из крупных достижений.
ничего из вышеперечисленного он не сделал, тупо следовал вказивкам госдепа, который запугал-предупредил других олигархов не вмешиваться, ну и попутно делал свои делишки - так и я могу...
Та да, "каждая кухарка"(с). Мы это уже проходили.
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:04
airmax78 написав:
Та да, "каждая кухарка"(с). Мы это уже проходили.
ну вот они таки сделали...
а шо делать?
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:17
чик написав: airmax78 написав:
Та да, "каждая кухарка"(с). Мы это уже проходили.
ну вот они таки сделали...
Ну я бы хотел чтобы у нас каждая кухарка, да ладно кухарка, хотя бы каждый 3й кандидат в президенты Украины был создателем многомиллиардного успешного бизнеса, хорошо понимал происходящие в стране и в мире процессы, свободно владел английским и мог представлять Украину на внешней арене так как это делает Порох. Это уже точно давно была бы не Украина.
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 18:07
Шановні учасники, обговорення!
Не перетворюйте гілку на політичний смітник!
Нагадую, тут спілкуються про курс долара!!!
Якщо про політику то Вам сюди - Політика та гроші
З пов.Ірина
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Ірина_
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 19:19
Ірина_ написав:Шановні учасники, обговорення!
Не перетворюйте гілку на політичний смітник!
Нагадую, тут спілкуються про курс долара!!!
Якщо про політику то Вам сюди - Політика та гроші
З пов.Ірина
Ирочка, я в общем-то согласен с Вами, что на последних страницах политики чересчур много, но, во-первых, почему сразу "політичний смітник", а, во-вторых, к сожалению, курс доллара у нас слишком сильно зависит от политики.
И вопрос - не могли бы Вы уточнить правила, принципы и т.п. удаления постов (а заодно и банов, но удаление постов важнее)?
И ещё одно - на форуме жёстко преследуется "обсуждение действий администрации" (хотя это часто трактуется весьма расширительно). Вероятно, это правильно. Но, возможно, стоит создать отдельную ветку для этих целей, чтобы всё-таки была хоть какая-то обратная связь? Получить объяснение удаления постов или банов не всегда (почти никогда) не удаётся, несмотря на то, что пишется: "Свяжитесь с администратором".
В результате часто страдают наиболее активные и интересные участники (это, конечно, не означает, что они всегда правы) и, честно говоря, пропадает желание писать - время можно потратить и с большей пользой, чем писать в корзину.
С ув., ЛАД.
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 29 чер, 2018 19:35, всього редагувалось 1 раз.
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ЛАД
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Додано: Суб 30 чер, 2018 10:38
очкарик
ЛАД
Я от Ирины отличаюсь и полом, и полномочиями.
Поэтому ПРОШУ всех понять разницу между Фейсбуком и данной веткой форума и убрать самостоятельно за собой. Ну уже хуже трамвая стало.
В общем-то, согласен с Вами, поэтому, в частности, стараюсь на этой ветке на потусторонние темы писать поменьше.
Но на вал. рынке сейчас относительное затишье - во всяком случае, каких-то новых вводных для анализа и, тем более, для пересмотра взглядов нет, писать не о чем (разве что борьба Гройсмана с контрабандой).
Поэтому пока придерживаюсь прежних взглядов - как писал уже больше месяца назад, считаю, что минимумы года мы уже увидели и ниже не опустимся, резкого и быстрого
роста в июле не ожидаю, хотя какой-то рост, мне кажется, будет. Точно так же, по-прежнему, практически уверен в значительном падении гривни зимой и, подозреваю, без значительного отката летом 2019.
Кстати, может кому интересно - у нас в ТРЦ Караван (кот. нынче стал Ашаном) при заключении новых договоров аренды решили резко поднять цены. Было 1700 грн за кв.м, поднимают сразу на 30% до 2210 за м. Примерно то же и в Днепре. Выводы предоставляю делать самим.
Добавлю ещё - аренда полуподвальных помещений на Пушкинской (вторая центр. улица Харькова) стоит порядка 700 грн за квадрат.
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ЛАД
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Додано: Суб 30 чер, 2018 12:01
У нас в Киеве в Караване уже давно Ашан, но не факт, что собственник ТРЦ поменялся.
По курсу в краткосрочной перспективе то же видение.
По инфляции:
товары ежедневного спроса растут все время,
мой сектор пытается удержать цены, но работаем при этом в 0. Зачем нужен такой бизнес?
Собственники коммерческой недвижимости хотят опять зарабатывать, меня это не удивляет.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD Не попал в Дельте
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Очкарик
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Додано: Суб 30 чер, 2018 12:36
...вже давно таке спостерігається, що "дрібний" бізнесмен крутиться, як білка в колесі(часто працюючи в нуль, або біля нуля) ...... - а більше
заробляють на тому/на ньому - орендодавці приміщень/МАФів!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Суб 30 чер, 2018 13:05
Долярчик написав:
...вже давно таке спостерігається, що "дрібний" бізнесмен крутиться, як білка в колесі(часто працюючи в нуль, або біля нуля) ...... - а більше
заробляють на тому/на ньому - орендодавці приміщень/МАФів!
орендодавці теж без профіту...
один открылся магазин(1-2 месяца поработал) съехал...3-4 месяца никого...потом снова другой магазин...потом снова 2-3 месяца пусто.
и так по городу очень много таких моментов.
это такой же бизнес -как сдавать квартиры, кому-то везет, кому-то нет
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