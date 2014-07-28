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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Суб 30 чер, 2018 13:26
Очкарик написав:
У нас в Киеве в Караване уже давно Ашан, но не факт, что собственник ТРЦ поменялся.
По курсу в краткосрочной перспективе то же видение.
По инфляции:
товары ежедневного спроса растут все время,
мой сектор пытается удержать цены, но работаем при этом в 0. Зачем нужен такой бизнес?
Собственники коммерческой недвижимости хотят опять зарабатывать, меня это не удивляет.
У нас точно была продажа в конце прошлого года. По Киеву не знаю, но, думаю, то же самое.
В любом случае договора аренды заключаются с Ашаном. При этом по словам арендаторов после прихода Ашана посещаемость резко упала (их собственный супермаркет заметно хуже, чем был у Каравана).
"Собственники коммерческой недвижимости хотят опять зарабатывать, меня это не удивляет." - а меня удивляет. Желание зарабатывать естественно, но надо же что-то оставлять арендаторам. По старым договорам они обязывали арендаторов показывать обороты, т.е. видят данные и понимают, что они просто разденут арендаторов. Зачем?
Иначе получается то, о чём пишет prodigy
- "один открылся магазин(1-2 месяца поработал) съехал...3-4 месяца никого...". Надо всё же соблюдать какой-то баланс.
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ЛАД
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Додано: Суб 30 чер, 2018 13:30
prodigy
арендодателю-собственнику всё таки полегче, чем торговцу, особо не надо вкладываться. есть конечно проблемы с тарифами, думаю из за этого в частности и поднимается аренда, но то таке, на крайняк можно и продать...
а шо делать?
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чик
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Додано: Суб 30 чер, 2018 13:39
С политики переехали на недвигу. Ну неужели по валюте сказать нечего? Не трамвай же
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Faceless
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Додано: Суб 30 чер, 2018 13:46
Faceless написав:
С политики переехали на недвигу. Ну неужели по валюте сказать нечего? Не трамвай же
так безопаснее, а за валюту там перес вещает, даже галстук одел - мы его уже боимса
а шо делать?
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чик
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Додано: Суб 30 чер, 2018 14:46
Faceless написав:
С политики переехали на недвигу. Ну неужели по валюте сказать нечего? Не трамвай же
Недвижимость - часть экономики.
Доблестные доклады госорганов о росте экономики создают впечатление у арендодателя, что все вокруг в шоколаде, один он недозарабатывает.
А что остаётся арендатору? Повышать наценку.
А производство?
Я когда-то подымал вопрос о соотношении рисованной и реальной инфляции. Ну никак мое личное домохозяйство не коррелирует с живописным.
Из Киева выживаются массово производства сначала за 30км, потом за 60, сейчас уже имею и стокилометрового поставщика.
А кадров там за Киевом местных нет, возят из города.
Все это аж никак не способствует росту экономики.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD Не попал в Дельте
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Очкарик
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Додано: Суб 30 чер, 2018 14:47
Faceless написав:
С политики переехали на недвигу. Ну неужели по валюте сказать нечего? Не трамвай же
Ну, плата за аренду это всё же не недвига. И сильно влияет на бизнес.
Знакомые посчитали данные за прошлый год (август-дек.) - дек. дал 60% прибыли. С янв. (приход Ашана) прибыль ещё снизилась. При новых ценах авг.-ноябрь вышли бы в 0. Решили, что ради одного дек. смысла работать нет. Если Ашан не одумается - уйдут.
А что нового можно сказать о валюте? Всё уже 100 раз переговорено, новых вводных пока нет.
Если у Вас что есть - напишите. P.s.
Кстати, в рыночной Германии рынок аренды достаточно жёстко регулируется (правда, знаю по аренде квартир, с коммерч. недвигой не знаком). В частности, запрещено поднимать аренду больше, чем на 5% по сравнению с предыдущей ценой (цифру точно не помню, может, и 3%). У нас законов практически нет. Но если аренда жилья всё же более-менее рыночная благодаря большому количеству арендодателей (так же, как и аренда офисов в Харькове), то аренда торг. площадей ...
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 30 чер, 2018 15:02, всього редагувалось 1 раз.
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ЛАД
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Додано: Суб 30 чер, 2018 14:53
prodigy написав: Долярчик написав:
...вже давно таке спостерігається, що "дрібний" бізнесмен крутиться, як білка в колесі(часто працюючи в нуль, або біля нуля) ...... - а більше
заробляють на тому/на ньому - орендодавці приміщень/МАФів!
орендодавці теж без профіту...
один открылся магазин(1-2 месяца поработал) съехал...3-4 месяца никого...потом снова другой магазин...потом снова 2-3 месяца пусто.
и так по городу очень много таких моментов.
это такой же бизнес -как сдавать квартиры, кому-то везет, кому-то нет
.там ж є куди поступитись(не здавати за 15тис,а за 10-12тис) менше б простоїв було б, або менше з'їзджали б!
.... а от спробуйте поступитись в бізнесі "купи-продай", коли накрутка НЕ велика? - а наступний раз закупляєте товар ще дорожче, що з'їдає і так не велику маржу!
п. с.
... от мій бізнес стоїть "на межі", про яку в свій час писав Чай.... - що, якщо некваліфікований заробіток в Польщі(наприклад) перевищує ваш дохід в 300дол/міс., то Ви вже роздумуєте про закривання свого бізнесу і їхати на заробітки, чи ні... - і стримує, лише сім'я і те, що в дома - є дома!(і стіни - рідні)....... але, якщо перевищення йде у 500дол/міс. і більше.....- то тут вже багато дрібних бізнесменів таки закривають свою "лавочку" і їдуть за кордон... (і кажуть, що краще там пів року попахати, проте потім, тут можна пів року "чухати живіт"! - ніж пахати круглорічно тут, майже без вихідних," небачачи сонця", ще й за менші гроші!)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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