Додано: Суб 30 чер, 2018 14:47

Faceless написав: С политики переехали на недвигу. Ну неужели по валюте сказать нечего? Не трамвай же С политики переехали на недвигу. Ну неужели по валюте сказать нечего? Не трамвай же

Ну, плата за аренду это всё же не недвига. И сильно влияет на бизнес.Знакомые посчитали данные за прошлый год (август-дек.) - дек. дал 60% прибыли. С янв. (приход Ашана) прибыль ещё снизилась. При новых ценах авг.-ноябрь вышли бы в 0. Решили, что ради одного дек. смысла работать нет. Если Ашан не одумается - уйдут.А что нового можно сказать о валюте? Всё уже 100 раз переговорено, новых вводных пока нет.Если у Вас что есть - напишите.Кстати, в рыночной Германии рынок аренды достаточно жёстко регулируется (правда, знаю по аренде квартир, с коммерч. недвигой не знаком). В частности, запрещено поднимать аренду больше, чем на 5% по сравнению с предыдущей ценой (цифру точно не помню, может, и 3%). У нас законов практически нет. Но если аренда жилья всё же более-менее рыночная благодаря большому количеству арендодателей (так же, как и аренда офисов в Харькове), то аренда торг. площадей ...