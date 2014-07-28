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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 967968969970
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 13:39

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

С политики переехали на недвигу. Ну неужели по валюте сказать нечего? Не трамвай же
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 13:46

  Faceless написав:С политики переехали на недвигу. Ну неужели по валюте сказать нечего? Не трамвай же

так безопаснее, а за валюту там перес вещает, даже галстук одел - мы его уже боимса :lol:
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 14:46

  Faceless написав:С политики переехали на недвигу. Ну неужели по валюте сказать нечего? Не трамвай же

Недвижимость - часть экономики.
Доблестные доклады госорганов о росте экономики создают впечатление у арендодателя, что все вокруг в шоколаде, один он недозарабатывает. :mrgreen:
А что остаётся арендатору? Повышать наценку.
А производство?
Я когда-то подымал вопрос о соотношении рисованной и реальной инфляции. Ну никак мое личное домохозяйство не коррелирует с живописным.
Из Киева выживаются массово производства сначала за 30км, потом за 60, сейчас уже имею и стокилометрового поставщика.
А кадров там за Киевом местных нет, возят из города.
Все это аж никак не способствует росту экономики.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 14:47

  Faceless написав:С политики переехали на недвигу. Ну неужели по валюте сказать нечего? Не трамвай же

Ну, плата за аренду это всё же не недвига. И сильно влияет на бизнес.
Знакомые посчитали данные за прошлый год (август-дек.) - дек. дал 60% прибыли. С янв. (приход Ашана) прибыль ещё снизилась. При новых ценах авг.-ноябрь вышли бы в 0. Решили, что ради одного дек. смысла работать нет. Если Ашан не одумается - уйдут.
А что нового можно сказать о валюте? Всё уже 100 раз переговорено, новых вводных пока нет.
Если у Вас что есть - напишите. :)

P.s. Кстати, в рыночной Германии рынок аренды достаточно жёстко регулируется (правда, знаю по аренде квартир, с коммерч. недвигой не знаком). В частности, запрещено поднимать аренду больше, чем на 5% по сравнению с предыдущей ценой (цифру точно не помню, может, и 3%). У нас законов практически нет. Но если аренда жилья всё же более-менее рыночная благодаря большому количеству арендодателей (так же, как и аренда офисов в Харькове), то аренда торг. площадей ...
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 30 чер, 2018 15:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 14:53

  prodigy написав:
  Долярчик написав:...вже давно таке спостерігається, що "дрібний" бізнесмен крутиться, як білка в колесі(часто працюючи в нуль, або біля нуля) ...... - а більше
заробляють на тому/на ньому - орендодавці приміщень/МАФів!


орендодавці теж без профіту...
один открылся магазин(1-2 месяца поработал) съехал...3-4 месяца никого...потом снова другой магазин...потом снова 2-3 месяца пусто.
и так по городу очень много таких моментов.

это такой же бизнес -как сдавать квартиры, кому-то везет, кому-то нет

.там ж є куди поступитись(не здавати за 15тис,а за 10-12тис) менше б простоїв було б, або менше з'їзджали б!
.... а от спробуйте поступитись в бізнесі "купи-продай", коли накрутка НЕ велика? - а наступний раз закупляєте товар ще дорожче, що з'їдає і так не велику маржу!

п. с.
... от мій бізнес стоїть "на межі", про яку в свій час писав Чай.... - що, якщо некваліфікований заробіток в Польщі(наприклад) перевищує ваш дохід в 300дол/міс., то Ви вже роздумуєте про закривання свого бізнесу і їхати на заробітки, чи ні... - і стримує, лише сім'я і те, що в дома - є дома!(і стіни - рідні)....... але, якщо перевищення йде у 500дол/міс. і більше.....- то тут вже багато дрібних бізнесменів таки закривають свою "лавочку" і їдуть за кордон... (і кажуть, що краще там пів року попахати, проте потім, тут можна пів року "чухати живіт"! - ніж пахати круглорічно тут, майже без вихідних," небачачи сонця", ще й за менші гроші!)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 10:45

  Faceless написав:С политики переехали на недвигу. Ну неужели по валюте сказать нечего? Не трамвай же


по валюте все предельно ясно: сидим на зеленом чемодане...незначительная часть на гривна-депо до конца июля.
1.АС считает, что курс не начнет резко расти с 1 августа...типа до 17 августа есть время, и можно придержать полученную с депо гривну в ожидании "лучшего дня для курса"
2. осенью все ждут кризис (мировой), свой уже 2014-го.
АС советует откупаться в доллар и спокойно наблюдать за кризисом.
Но разница сейчас и тогда (2008) в паре евро-доллар существенна.
[url][url]http://forexautomaton.com/research/63-time-evolution-of-forex-inefficiencies/1024-patterns-of-financial-crisis-eurusd-in-2007-2008[/url][/url]

тогда евро был близок к 1,60 и падение было до 1,22 (т.е. около 30%)
сейчас евро больше 2-х месяцев болтается в коридоре 1,155-1,17
по прогнозам евро все-равно в этом году не уйдет на паритет...и если просядет до 1,12 или даже до 1,07/08, то рано или поздно евро восстановится до 1,17-1,20 и это будет лучше, чем на депо под 3% чистыми

у кого какие мысли?
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 10:57

prodigy

тогда евро был близок к 1,60 и падение было до 1,22 (т.е. около 30%)
сейчас евро больше 2-х месяцев болтается в коридоре 1,155-1,17
по прогнозам евро все-равно в этом году не уйдет на паритет...и если просядет до 1,12 или даже до 1,07/08, то рано или поздно евро восстановится до 1,17-1,20 и это будет лучше, чем на депо под 3% чистыми

у кого какие мысли?

если в смысле - куда прятаться, в доллар или в евро, тогда лучше разделить(диверсифицировать).Есть конечно риск длительного снижения евро, но тогда в него меньшую долю.
Кучинелли
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 11:52

  Кучинелли написав:prodigy

тогда евро был близок к 1,60 и падение было до 1,22 (т.е. около 30%)
сейчас евро больше 2-х месяцев болтается в коридоре 1,155-1,17
по прогнозам евро все-равно в этом году не уйдет на паритет...и если просядет до 1,12 или даже до 1,07/08, то рано или поздно евро восстановится до 1,17-1,20 и это будет лучше, чем на депо под 3% чистыми

у кого какие мысли?

если в смысле - куда прятаться, в доллар или в евро, тогда лучше разделить(диверсифицировать).Есть конечно риск длительного снижения евро, но тогда в него меньшую долю.


и какие видите пропорции 70/20/10 или 95/5/0?
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 13:44

Плохая примета :)

ДС давненько не писал
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 13:46

  Очкарик написав:ДС давненько не писал


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