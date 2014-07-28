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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 968969970971
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 16:08

По текущей ситуации.
ДС прогнозировал на сегодня падение доллара - состоялось.
На неделе, если правильно помню, активность быков - посмотрим, но тоже ожидаю.

prodigy
Гривни на сегодня практически не имею.
Евро тоже очень немного. Рассчитываю на снижение в район 1,10, там буду покупать. По мере снижения ниже 1,1 буду докупать ещё.
Правда, настораживает, что пока поддержка на 1,15 держится (хотя всего 2 месяца, да и лето ...).
До января. сами понимаете, о грн и не думаю. % по евро - будет видно. Сегодня не готов говорить. Да и вопрос (для меня) пока не сегодняшнего дня.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 17:14

  prodigy написав:и какие видите пропорции 70/20/10 или 95/5/0?


Ну, с учётом того, что мы тут все знаем и писали о том, что доллар будет укрепляться, в связи с политикой фрс и трампа, то я бы евро брал только на сильной просадке чисто со спекульской целью, на отскоке обернуть обратно.Т о просто всё время оставаясь в скв.Сейчас и золото присело, можно ещё сотню вниз подождать и взять... на грузило для донки :D
Более глубоко - вижу суть вопроса в поиске инструментов для заработка в наше смутное время.Этим все сейчас задаются.Прошли времена. когда я посмеивался даже над депозитчиками под 25+%, имея хороший бизнес оборот.Потом и сам кормился в дельте, платине, михе...А теперь :(
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