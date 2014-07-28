По текущей ситуации.
ДС прогнозировал на сегодня падение доллара - состоялось.
На неделе, если правильно помню, активность быков - посмотрим, но тоже ожидаю.
prodigy
Гривни на сегодня практически не имею.
Евро тоже очень немного. Рассчитываю на снижение в район 1,10, там буду покупать. По мере снижения ниже 1,1 буду докупать ещё.
Правда, настораживает, что пока поддержка на 1,15 держится (хотя всего 2 месяца, да и лето ...).
До января. сами понимаете, о грн и не думаю. % по евро - будет видно. Сегодня не готов говорить. Да и вопрос (для меня) пока не сегодняшнего дня.