По текущей ситуации. ДС прогнозировал на сегодня падение доллара - состоялось. На неделе, если правильно помню, активность быков - посмотрим, но тоже ожидаю.
prodigy Гривни на сегодня практически не имею. Евро тоже очень немного. Рассчитываю на снижение в район 1,10, там буду покупать. По мере снижения ниже 1,1 буду докупать ещё. Правда, настораживает, что пока поддержка на 1,15 держится (хотя всего 2 месяца, да и лето ...). До января. сами понимаете, о грн и не думаю. % по евро - будет видно. Сегодня не готов говорить. Да и вопрос (для меня) пока не сегодняшнего дня.
prodigy написав:и какие видите пропорции 70/20/10 или 95/5/0?
Ну, с учётом того, что мы тут все знаем и писали о том, что доллар будет укрепляться, в связи с политикой фрс и трампа, то я бы евро брал только на сильной просадке чисто со спекульской целью, на отскоке обернуть обратно.Т о просто всё время оставаясь в скв.Сейчас и золото присело, можно ещё сотню вниз подождать и взять... на грузило для донки Более глубоко - вижу суть вопроса в поиске инструментов для заработка в наше смутное время.Этим все сейчас задаются.Прошли времена. когда я посмеивался даже над депозитчиками под 25+%, имея хороший бизнес оборот.Потом и сам кормился в дельте, платине, михе...А теперь
ЛАД написав:prodigy Гривни на сегодня практически не имею. Евро тоже очень немного. Рассчитываю на снижение в район 1,10, там буду покупать. По мере снижения ниже 1,1 буду докупать ещё. Правда, настораживает, что пока поддержка на 1,15 держится (хотя всего 2 месяца, да и лето ...). До января. сами понимаете, о грн и не думаю. % по евро - будет видно. Сегодня не готов говорить. Да и вопрос (для меня) пока не сегодняшнего дня.
у евро в районе 1,15 хорошая поддержка снизу(сразу появляются покупатели)...1,12 или даже 1,10 возможно только от "черных лебедей" а-ля 1998/2008, если кризиса не будет , то евро ниже 1,15 не пойдет, но и вверх ему не дадут (продажи стоят на 1,185)
у нас в ПОВах (в след за банками) начал дорожать доллар... вчера до обеда еще можно было купить по 26,20 (в то время как ПУМБ прием 26,25), после обеда 26,30...сегодня после 11.00 продажа 26,40
в банках минимально купить по 26,35
возможно через неделю устаканиться, но думаю дешевле 26,20 уже не будет этим летом
ребе Нок написав:ЛАД а может евро вместе с долларом вырасте относительно других валют
В жизни всё возможно, но, по-моему, вряд ли. Хотя если "другие валюты" это гривня (и аналогичные), то запросто.
prodigy По евро 1,15 поддержка хорошая, но, думаю, для пробития будет достаточно "чёрного лебедя" послабее кризиса а ля 1998/2008. По гривне, если Вы имеете ввиду продажу на нале, то в Одессе, может, и будет 26,20, а в Харькове вряд ли ниже 26,27-30.
prodigy написав:у нас в ПОВах (в след за банками) начал дорожать доллар... вчера до обеда еще можно было купить по 26,20 (в то время как ПУМБ прием 26,25), после обеда 26,30...сегодня после 11.00 продажа 26,40