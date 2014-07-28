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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 969970971972>
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 16:08

По текущей ситуации.
ДС прогнозировал на сегодня падение доллара - состоялось.
На неделе, если правильно помню, активность быков - посмотрим, но тоже ожидаю.

prodigy
Гривни на сегодня практически не имею.
Евро тоже очень немного. Рассчитываю на снижение в район 1,10, там буду покупать. По мере снижения ниже 1,1 буду докупать ещё.
Правда, настораживает, что пока поддержка на 1,15 держится (хотя всего 2 месяца, да и лето ...).
До января. сами понимаете, о грн и не думаю. % по евро - будет видно. Сегодня не готов говорить. Да и вопрос (для меня) пока не сегодняшнего дня.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 17:14

  prodigy написав:и какие видите пропорции 70/20/10 или 95/5/0?


Ну, с учётом того, что мы тут все знаем и писали о том, что доллар будет укрепляться, в связи с политикой фрс и трампа, то я бы евро брал только на сильной просадке чисто со спекульской целью, на отскоке обернуть обратно.Т о просто всё время оставаясь в скв.Сейчас и золото присело, можно ещё сотню вниз подождать и взять... на грузило для донки :D
Более глубоко - вижу суть вопроса в поиске инструментов для заработка в наше смутное время.Этим все сейчас задаются.Прошли времена. когда я посмеивался даже над депозитчиками под 25+%, имея хороший бизнес оборот.Потом и сам кормился в дельте, платине, михе...А теперь :(
Кучинелли
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:37

  freeze написав:
  Очкарик написав:ДС давненько не писал


viewtopic.php?p=4395557#p4395557

В отпуске.


под его отпуска/больничные массоны частенько подгаживают с курсом...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 12:16

Тишина на ветке.
Через 2 часа наконец Vitl"а выпустят из бани. Как-то прозевал "за что же Ваньку то Морозова". :)
В этот раз его что-то надолго отправили.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 12:22

  ЛАД написав:prodigy
Гривни на сегодня практически не имею.
Евро тоже очень немного. Рассчитываю на снижение в район 1,10, там буду покупать. По мере снижения ниже 1,1 буду докупать ещё.
Правда, настораживает, что пока поддержка на 1,15 держится (хотя всего 2 месяца, да и лето ...).
До января. сами понимаете, о грн и не думаю. % по евро - будет видно. Сегодня не готов говорить. Да и вопрос (для меня) пока не сегодняшнего дня.


у евро в районе 1,15 хорошая поддержка снизу(сразу появляются покупатели)...1,12 или даже 1,10 возможно только от "черных лебедей" а-ля 1998/2008, если кризиса не будет , то евро ниже 1,15 не пойдет, но и вверх ему не дадут (продажи стоят на 1,185)

у нас в ПОВах (в след за банками) начал дорожать доллар...
вчера до обеда еще можно было купить по 26,20 (в то время как ПУМБ прием 26,25), после обеда 26,30...сегодня после 11.00 продажа 26,40

в банках минимально купить по 26,35

возможно через неделю устаканиться, но думаю дешевле 26,20 уже не будет этим летом

более точный прогноз ожидаем от НБУ 12 и 19 июля
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 12:24

Что снова фальстарт
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 12:27

ЛАД а может евро вместе с долларом вырасте относительно других валют :?:
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 12:28

Повторю вопрос здесь.
Год до рынка электроэнергии: как потребители станут клиентами

http://biz.liga.net/ekonomika/tek/opinion/god-do-rynka-elektroenergii-kak-potrebiteli-stanut-klientami?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
Дмитрий Маляр заместитель коммерческого директора ДТЭК Энерго красиво рассказывает, но что-то мне кажется, что всё это выльется в очередное подорожание эл.-энергии для юрлиц. Кто-нибудь уже разбирался с этим?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 12:37

  ребе Нок написав:ЛАД а может евро вместе с долларом вырасте относительно других валют :?:

В жизни всё возможно, но, по-моему, вряд ли. Хотя если "другие валюты" это гривня (и аналогичные), то запросто.

prodigy По евро 1,15 поддержка хорошая, но, думаю, для пробития будет достаточно "чёрного лебедя" послабее кризиса а ля 1998/2008.
По гривне, если Вы имеете ввиду продажу на нале, то в Одессе, может, и будет 26,20, а в Харькове вряд ли ниже 26,27-30.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 12:46

  prodigy написав:у нас в ПОВах (в след за банками) начал дорожать доллар...
вчера до обеда еще можно было купить по 26,20 (в то время как ПУМБ прием 26,25), после обеда 26,30...сегодня после 11.00 продажа 26,40

уже есть продажа 26,25...
а шо делать?
чик
 
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