Додано: Пон 02 лип, 2018 17:14

prodigy написав: и какие видите пропорции 70/20/10 или 95/5/0? и какие видите пропорции 70/20/10 или 95/5/0?

Ну, с учётом того, что мы тут все знаем и писали о том, что доллар будет укрепляться, в связи с политикой фрс и трампа, то я бы евро брал только на сильной просадке чисто со спекульской целью, на отскоке обернуть обратно.Т о просто всё время оставаясь в скв.Сейчас и золото присело, можно ещё сотню вниз подождать и взять... на грузило для донкиБолее глубоко - вижу суть вопроса в поиске инструментов для заработка в наше смутное время.Этим все сейчас задаются.Прошли времена. когда я посмеивался даже над депозитчиками под 25+%, имея хороший бизнес оборот.Потом и сам кормился в дельте, платине, михе...А теперь