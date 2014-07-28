Додано: Чет 05 лип, 2018 13:31

1. ну если быть совсем уж точным, то вчера вечером можно было купить по .25 и .23 (в центре Одессы), отдыхающих то много, протолкнуться нельзя . Насчет крупного опта не скажу на 100% но на минфине ближе к вечеру вроде висели все в ряд по .25 (не верить им у меня поводов не было особо). Но то вчера.Поражает до сих одно: встречаются обменники со спрэдами 50-60 коп и это не где-то на окраинах, а в многолюдных местах центра, маркетах: например когда было +-26.1 - эти уникумы спокойно ставили 25.80 - 26.40, вчера например видел 25.95(?) - 26.60. На кого вообще расчитаны эти .60 на продажу (я конечно понимаю разница глобально в %ном выражении мизерная, но все-же)? Ладно банки с подобными цифрами - купили на кассе у сдающего на хлеб, а продали на мб = профит. А эти барыгообменки, как обороты гонять? В былые времена еще при +2%пф думал вьетнамцам сливают, но сейчас смысл таких спредов, ставьте 15-25 коп спред и нормально работайте "под пересичных". Загадка.Но то таке.2. вообще какой-то корявый рост наблюдается, но уже, как по мне, в растущем тренде (с начала июня). Интересно то, что чр ниже межбанка. МБ и банки, получается и тянут чр. , даже харьковский Гагарин не сильно-то ракету прогревает. Может быть если не межбанк, то обвалились хз куда, мимо ЭОК, прямо на 12-14, а то и на 8.9, как вещают некоторые.