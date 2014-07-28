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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 969970971972
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 13:01

  ЛАД написав:
  ребе Нок написав:ЛАД а может евро вместе с долларом вырасте относительно других валют :?:

В жизни всё возможно, но, по-моему, вряд ли. Хотя если "другие валюты" это гривня (и аналогичные), то запросто.


Да легко, Трамп же хочет инвестиции в свою экономику а не дорожай доллара. Про валютные войны он говорил еще ранее. В мире есть место и для спроса на евро. Тем более началась война экономик где две евро-американские цивилизации близкие к объединению против китайской.

Повторю вопрос здесь.
Год до рынка электроэнергии: как потребители станут клиентами

http://biz.liga.net/ekonomika/tek/opini ... n_get_more

А что тут непонятного?!
потребитель электроэнергии из пустынного советского гастронома перенесется в перенасыщенный предложениями современный шоппинг-молл.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 13:27

Вот как надо экономикой страны заниматься
Премьер Армении заявил о переходе правительства на армянские компьютеры
https://newsyou.info/premer-armenii-zayavil-o-perexode-pravitelstva-na-armyanskie-kompyutery
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 13:31

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

1. ну если быть совсем уж точным :D , то вчера вечером можно было купить по .25 и .23 (в центре Одессы), отдыхающих то много, протолкнуться нельзя . Насчет крупного опта не скажу на 100% но на минфине ближе к вечеру вроде висели все в ряд по .25 (не верить им у меня поводов не было особо). Но то вчера.

Поражает до сих одно: встречаются обменники со спрэдами 50-60 коп и это не где-то на окраинах, а в многолюдных местах центра, маркетах: например когда было +-26.1 - эти уникумы спокойно ставили 25.80 - 26.40, вчера например видел 25.95(?) - 26.60 :twisted: . На кого вообще расчитаны эти .60 на продажу (я конечно понимаю разница глобально в %ном выражении мизерная, но все-же)? Ладно банки с подобными цифрами - купили на кассе у сдающего на хлеб, а продали на мб = профит. А эти барыгообменки, как обороты гонять? В былые времена еще при +2%пф думал вьетнамцам сливают, но сейчас смысл таких спредов, ставьте 15-25 коп спред и нормально работайте "под пересичных". Загадка. :roll: Но то таке.

2. вообще какой-то корявый рост наблюдается, но уже, как по мне, в растущем тренде (с начала июня). Интересно то, что чр ниже межбанка. МБ и банки, получается и тянут чр. , даже харьковский Гагарин не сильно-то ракету прогревает. Может быть если не межбанк, то обвалились хз куда, мимо ЭОК, прямо на 12-14, а то и на 8.9, как вещают некоторые. :mrgreen: :lol:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 05 лип, 2018 13:46, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 13:45

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  prodigy написав:у евро в районе 1,15 хорошая поддержка снизу(сразу появляются покупатели)...1,12 или даже 1,10 возможно только от "черных лебедей" а-ля 1998/2008, если кризиса не будет , то евро ниже 1,15 не пойдет, но и вверх ему не дадут (продажи стоят на 1,185)

не переживайте, вынесут и тех и других
bred
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 14:13

Alex2007
второй год мб тянет чр за собой, у народа всё меньше бабла на эти игры - заначки сливаются в унитаз. минфин светит продажи и 26,20 :? и 26,23, ну и харьковские уже 26,23 https://obmenka.od.ua/
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 14:39

  ребе Нок написав:..........
Повторю вопрос здесь.
Год до рынка электроэнергии: как потребители станут клиентами

http://biz.liga.net/ekonomika/tek/opini ... n_get_more

А что тут непонятного?!
потребитель электроэнергии из пустынного советского гастронома перенесется в перенасыщенный предложениями современный шоппинг-молл.

Ага-ага. :)
Из "пустынного советского гастронома" с колбасой по 2,20 в "перенасыщенный предложениями современный шоппинг-молл" с колбасой от 80 (и выше). :)
Но мне интересна методика - он там пишет о почасовых ценах и пр., и пр.

Alex2007 О высоких спредах.
Гагарин в контексте коснулся этого вопроса сегодня. Такое применяют обычно в ТРЦ или др. оживленных местах в расчёте на людей, которым случайно не хватает гривни на покупку-выпивку, и они сдадут почти по любому курсу 10-100, в лучшем случае 200-300 долл. Это проще и дешевле, чем куда-то ехать и терять время и деньги на поездку.

чик, не знаю, можно ли верить их курсам, а так пока вижу 26,27-29 на продажу.
ЛАД
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  #<1 ... 969970971972
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