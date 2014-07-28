ребе Нок написав:ЛАД а может евро вместе с долларом вырасте относительно других валют
В жизни всё возможно, но, по-моему, вряд ли. Хотя если "другие валюты" это гривня (и аналогичные), то запросто.
Да легко, Трамп же хочет инвестиции в свою экономику а не дорожай доллара. Про валютные войны он говорил еще ранее. В мире есть место и для спроса на евро. Тем более началась война экономик где две евро-американские цивилизации близкие к объединению против китайской.
Повторю вопрос здесь. Год до рынка электроэнергии: как потребители станут клиентами
1. ну если быть совсем уж точным , то вчера вечером можно было купить по .25 и .23 (в центре Одессы), отдыхающих то много, протолкнуться нельзя . Насчет крупного опта не скажу на 100% но на минфине ближе к вечеру вроде висели все в ряд по .25 (не верить им у меня поводов не было особо). Но то вчера.
Поражает до сих одно: встречаются обменники со спрэдами 50-60 коп и это не где-то на окраинах, а в многолюдных местах центра, маркетах: например когда было +-26.1 - эти уникумы спокойно ставили 25.80 - 26.40, вчера например видел 25.95(?) - 26.60 . На кого вообще расчитаны эти .60 на продажу (я конечно понимаю разница глобально в %ном выражении мизерная, но все-же)? Ладно банки с подобными цифрами - купили на кассе у сдающего на хлеб, а продали на мб = профит. А эти барыгообменки, как обороты гонять? В былые времена еще при +2%пф думал вьетнамцам сливают, но сейчас смысл таких спредов, ставьте 15-25 коп спред и нормально работайте "под пересичных". Загадка. Но то таке.
2. вообще какой-то корявый рост наблюдается, но уже, как по мне, в растущем тренде (с начала июня). Интересно то, что чр ниже межбанка. МБ и банки, получается и тянут чр. , даже харьковский Гагарин не сильно-то ракету прогревает. Может быть если не межбанк, то обвалились хз куда, мимо ЭОК, прямо на 12-14, а то и на 8.9, как вещают некоторые.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 05 лип, 2018 13:46, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:у евро в районе 1,15 хорошая поддержка снизу(сразу появляются покупатели)...1,12 или даже 1,10 возможно только от "черных лебедей" а-ля 1998/2008, если кризиса не будет , то евро ниже 1,15 не пойдет, но и вверх ему не дадут (продажи стоят на 1,185)
потребитель электроэнергии из пустынного советского гастронома перенесется в перенасыщенный предложениями современный шоппинг-молл.
Ага-ага. Из "пустынного советского гастронома" с колбасой по 2,20 в "перенасыщенный предложениями современный шоппинг-молл" с колбасой от 80 (и выше). Но мне интересна методика - он там пишет о почасовых ценах и пр., и пр.
Alex2007 О высоких спредах. Гагарин в контексте коснулся этого вопроса сегодня. Такое применяют обычно в ТРЦ или др. оживленных местах в расчёте на людей, которым случайно не хватает гривни на покупку-выпивку, и они сдадут почти по любому курсу 10-100, в лучшем случае 200-300 долл. Это проще и дешевле, чем куда-то ехать и терять время и деньги на поездку.
чик, не знаю, можно ли верить их курсам, а так пока вижу 26,27-29 на продажу.
ЛАД написав:Alex2007 О высоких спредах. Гагарин в контексте коснулся этого вопроса сегодня. Такое применяют обычно в ТРЦ или др. оживленных местах в расчёте на людей, которым случайно не хватает гривни на покупку-выпивку, и они сдадут почти по любому курсу 10-100, в лучшем случае 200-300 долл. Это проще и дешевле, чем куда-то ехать и терять время и деньги на поездку.
чик, не знаю, можно ли верить их курсам, а так пока вижу 26,27-29 на продажу.
Насчет "сдать" в эти обменники - то понятно, особенно если пара десятков баксов, что сдадут (и таких сдающих достаточно). Я больше имел ввиду именно ценник продажи: тогда как большинство ПОВов ставят курсы более-менее адекватные, то некоторые рядомстоящие уникумы (их в общем-то немного) ставят высокую продажу (26.6 или напр. 26.4 в мае, когда еще был падающий тренд), как будто где-то на районе Юрка61 или СелькогоВалютчика - кто у них покупает (не, ну можно конечно купить у них пару десятков баксов, даже не сотен; не считая копейки) и зачем, если на следующем углу можно купить по более адекватному ценнику, даже при росте. Ну разве что совсем олени, услышавшие что "дорожает" и бегущие в первый попавшейся обменник. Более того, в оживленных местах и трц сданные людьми баксы нужно кому-то перепродать побыстрее, а это легче сделать, поставив пусть 26.35 при "минфине" 26.2х. Может быть это какие-то неведомые лица под видом обменки, скупающие по дешевке исключительно для себя/своих фирм, но не продающие. А че: зачем покупать по рынку по +-26.25, если можно по чуть-чуть выкупать по 26-- у народа; банкам можно, а нам нельзя.
Да действительно есть по 26.23. Верить можно. Смысл им вывышивать левые курсы, а потом говорить "не-не" (кроме конечно сильных движей). По-любому им нужно звонить и договариваться - а иначе продадут/примут по "уличному" табло. Плюс там одни и те же вертятся. Это на миняйле любят шалуны шалить - то перепутают евро от бакса, то прием порванных купюр по 22, то продажа 2-баксовых купюр по 30. До сих пор админы не могут исправить архив графика https://charts.finance.ua/ua/currency/order . Писал им уже пару раз - наверно все уехали либо в Польшу, либо в отпуск (в зависимости от уровня зарплаты на сайте )
ЛАД написав: Alex2007 О высоких спредах. Гагарин в контексте коснулся этого вопроса сегодня. Такое применяют обычно в ТРЦ или др. оживленных местах в расчёте на людей, которым случайно не хватает гривни на покупку-выпивку, и они сдадут почти по любому курсу 10-100, в лучшем случае 200-300 долл. Это проще и дешевле, чем куда-то ехать и терять время и деньги на поездку.
Не знаю, как насчет ТРЦ, но на всех павлопольских "окнах" висит прием 25.60 уже месяца 2. При том, что рядом (в 5-10 метрах) в банках принимают по 26+. Зачем терять полтинник гривни на сотке зелени? Да, понимаю, иностранные студенты, но банков тоже много. И я не думаю, что завсегдатаи пивных/"бутербродных" меняют зелень на выпивку