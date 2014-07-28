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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 970971972973
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 15:57

  Alex2007 написав:некоторые рядомстоящие уникумы (их в общем-то немного) ставят высокую продажу (26.6 или напр. 26.4 в мае, когда еще был падающий тренд), как будто где-то на районе Юрка61 или СелькогоВалютчика - кто у них покупает


Им на моменте не надо продавать валюту, она им самим нужна для каких-то целей, то есть в этот период времени они скорее всего работают как пылесосы, а не как обычные обменники.
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