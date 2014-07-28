Им на моменте не надо продавать валюту, она им самим нужна для каких-то целей, то есть в этот период времени они скорее всего работают как пылесосы, а не как обычные обменники.
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Додано: Чет 05 лип, 2018 15:57
Им на моменте не надо продавать валюту, она им самим нужна для каких-то целей, то есть в этот период времени они скорее всего работают как пылесосы, а не как обычные обменники.
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