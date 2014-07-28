Им на моменте не надо продавать валюту, она им самим нужна для каких-то целей, то есть в этот период времени они скорее всего работают как пылесосы, а не как обычные обменники.
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Додано: Чет 05 лип, 2018 15:57
Им на моменте не надо продавать валюту, она им самим нужна для каких-то целей, то есть в этот период времени они скорее всего работают как пылесосы, а не как обычные обменники.
Додано: Чет 05 лип, 2018 18:19
Всем привет, рад, что не забыли.Был в бане за осуждение модератора.Постараюсь больше этого не делать.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 05 лип, 2018 18:23
Мысли по курсу.Идею о просадке ниже 26 пока не отменяю.Причины на то остаются. т к рост меня лично пока не впечатляет.Да и тут же уже многие написали об откате.Как когда то давненько мы со Снупиком писали - если на мб появится избыточное предложение в теч пару тройку сессий. то курс продавят вниз.Нбу не станет выкупать выше 26 сотни лимонов. а зачем. снизят курс.И весь рынок пойдёт за этим сниженным курсом.Опять же, если это не будет какой то один случайный день.Но и времени для просадки остаётся всё меньше. пожалуй не более месяца.Через месяц - отмена сценария.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 05 лип, 2018 19:14
ЛАД
На днях наблюдал, как вы в трамвае одной левой разбросали по углам кучу националистов, пытавшихся наехать на вас по поводу зрадофильства, фашизма и др.Здорово было наблюдать, как вы спокойно каждого из них посадили на пятую точку, так держать.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 05 лип, 2018 19:20
По курсообразующим факторам...Извиняюсь, но позволю похвастаться тем, что многие наверное помнят, что для меня самым значимым был и оставался фактор сотрудничества с мвф.Я неоднократно писал, что курс зависит от этого, а десятки и сотни факторов перечисляемыме Орестом и другими являются второстепенными и имеющими влияние на курс, но очень слабое и ситуативное.Я пишу об этом в связи с недавно опубликованными расчётами курса от нбу в зависимости от транша и цены металла.Думается, что приведённые цифры заставили вздрогнуть многих.И совершенно понятно, что мы идём на момент по лезвию бритвы(кстати , одна из моих любимых книг).Т е есть вероятность и очень большая, что курс может провалиться...и не хило так...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 05 лип, 2018 19:24
Faceless
Немного напишу по поводу вашей замутки с чаем.Сама идея конечно хороша, но пока она остаётся очень сырой.Много критики очень конструктивно.Нужно выровнять ситуацию.навскидку, что могу предложить...нужно начальным участникам платить за вход, а не наоборот,нужны более прозрачные и упрощённые условия.Сбор от участников делать уже потом, когда они окажутся в глубине соревнования.Предусмотреть анонимность.Ну например , по желанию оплата криптой и получение приза так же на(с) кошелёк
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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