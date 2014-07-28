RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 971972973974>
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 15:57

  Alex2007 написав:некоторые рядомстоящие уникумы (их в общем-то немного) ставят высокую продажу (26.6 или напр. 26.4 в мае, когда еще был падающий тренд), как будто где-то на районе Юрка61 или СелькогоВалютчика - кто у них покупает


Им на моменте не надо продавать валюту, она им самим нужна для каких-то целей, то есть в этот период времени они скорее всего работают как пылесосы, а не как обычные обменники.
freeze
4
 
Повідомлень: 7876
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2188 раз.
Подякували: 3070 раз.
 
Профіль
12
1
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 18:19

  ЛАД написав:Тишина на ветке.
Через 2 часа наконец Vitl"а выпустят из бани. Как-то прозевал "за что же Ваньку то Морозова". :)
В этот раз его что-то надолго отправили.


Всем привет, рад, что не забыли.Был в бане за осуждение модератора.Постараюсь больше этого не делать.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14162
З нами з: 04.05.10
Подякував: 610 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 18:23

Мысли по курсу.Идею о просадке ниже 26 пока не отменяю.Причины на то остаются. т к рост меня лично пока не впечатляет.Да и тут же уже многие написали об откате.Как когда то давненько мы со Снупиком писали - если на мб появится избыточное предложение в теч пару тройку сессий. то курс продавят вниз.Нбу не станет выкупать выше 26 сотни лимонов. а зачем. снизят курс.И весь рынок пойдёт за этим сниженным курсом.Опять же, если это не будет какой то один случайный день.Но и времени для просадки остаётся всё меньше. пожалуй не более месяца.Через месяц - отмена сценария.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14162
З нами з: 04.05.10
Подякував: 610 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 19:14

ЛАД

На днях наблюдал, как вы в трамвае одной левой разбросали по углам кучу националистов, пытавшихся наехать на вас по поводу зрадофильства, фашизма и др.Здорово было наблюдать, как вы спокойно каждого из них посадили на пятую точку, так держать.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14162
З нами з: 04.05.10
Подякував: 610 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 19:20

По курсообразующим факторам...Извиняюсь, но позволю похвастаться тем, что многие наверное помнят, что для меня самым значимым был и оставался фактор сотрудничества с мвф.Я неоднократно писал, что курс зависит от этого, а десятки и сотни факторов перечисляемыме Орестом и другими являются второстепенными и имеющими влияние на курс, но очень слабое и ситуативное.Я пишу об этом в связи с недавно опубликованными расчётами курса от нбу в зависимости от транша и цены металла.Думается, что приведённые цифры заставили вздрогнуть многих.И совершенно понятно, что мы идём на момент по лезвию бритвы(кстати , одна из моих любимых книг).Т е есть вероятность и очень большая, что курс может провалиться...и не хило так...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14162
З нами з: 04.05.10
Подякував: 610 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 19:24

Faceless

Немного напишу по поводу вашей замутки с чаем.Сама идея конечно хороша, но пока она остаётся очень сырой.Много критики очень конструктивно.Нужно выровнять ситуацию.навскидку, что могу предложить...нужно начальным участникам платить за вход, а не наоборот,нужны более прозрачные и упрощённые условия.Сбор от участников делать уже потом, когда они окажутся в глубине соревнования.Предусмотреть анонимность.Ну например , по желанию оплата криптой и получение приза так же на(с) кошелёк :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14162
З нами з: 04.05.10
Подякував: 610 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 00:02

  Starikan написав:
  ЛАД написав: Alex2007 О высоких спредах.
Гагарин в контексте коснулся этого вопроса сегодня. Такое применяют обычно в ТРЦ или др. оживленных местах в расчёте на людей, которым случайно не хватает гривни на покупку-выпивку, и они сдадут почти по любому курсу 10-100, в лучшем случае 200-300 долл. Это проще и дешевле, чем куда-то ехать и терять время и деньги на поездку.

Не знаю, как насчет ТРЦ, но на всех павлопольских "окнах" висит прием 25.60 уже месяца 2. При том, что рядом (в 5-10 метрах) в банках принимают по 26+. Зачем терять полтинник гривни на сотке зелени? Да, понимаю, иностранные студенты, но банков тоже много. И я не думаю, что завсегдатаи пивных/"бутербродных" меняют зелень на выпивку :wink:

Конкретно говорить не могу о ваших окнах - для этого надо видеть постоянно такое или нет, как соотносится их курс продажи с курсами соседних банков и ряд др. моментов. Надеюсь вы не думаете, что они рассчитывают на "иностранных студентов" и лохов или вообще сидят без работы.
Не знаю, где конкретно вы живёте, но посмотрите обменки на https://www.kharkovforum.com/forumdisplay.php?f=110. Могу порекомендовать denis000, Rubak777, Nadia888 (хотя у меня сильное подозрение, что они работают вместе). Попробуйте в Ваших обменках спросить телефон и в следующий раз перед обменом позвоните и, возможно, поторгуйтесь. Конечно, если Вы меняете 100 долл., то всё это не имеет смысла. Во всяком случае, я практически всегда меняю в обменках по лучшим курсам, чем дают банки (в обе стороны).
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9693
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3060 раз.
Подякували: 2847 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 00:17

  Vitl написав:Мысли по курсу.Идею о просадке ниже 26 пока не отменяю.Причины на то остаются. т к рост меня лично пока не впечатляет.Да и тут же уже многие написали об откате.Как когда то давненько мы со Снупиком писали - если на мб появится избыточное предложение в теч пару тройку сессий. то курс продавят вниз.Нбу не станет выкупать выше 26 сотни лимонов. а зачем. снизят курс.И весь рынок пойдёт за этим сниженным курсом.Опять же, если это не будет какой то один случайный день.Но и времени для просадки остаётся всё меньше. пожалуй не более месяца.Через месяц - отмена сценария.

Ну Вы и упорный!
Рост, действительно, пока не особо впечатляет. Но Вы же не рассчитывали, что курс с 26 прыгнет сразу к 27? Не хочу сказать, что теперь только вверх (так, понятно, не бывает), откаты будут, но по принципу "два шага вверх, один вниз". А НБУ ... Будет выкупать по любому курсу, хоть по 28, как только появится такая возможность, т.е. когда будет хоть какое-то избыточное предложение. А на каком уровне это будет - не столь важно. Так что, как пишет Чай - 26 уже в прошлом.
Завтра, как мне кажется, будет интересный и показательный день.

P.s. Споры в трамвае мне стоили то ли 2, то ли 3 банов. :) Правда, не таких длинных, как у Вас.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9693
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3060 раз.
Подякували: 2847 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 08:19

  чик написав:
  prodigy написав:у нас в ПОВах (в след за банками) начал дорожать доллар...
вчера до обеда еще можно было купить по 26,20 (в то время как ПУМБ прием 26,25), после обеда 26,30...сегодня после 11.00 продажа 26,40

уже есть продажа 26,25...


да откатик...на 26,30-26,25

надеюсь на выходных увидеть 26,20
prodigy
 
Повідомлень: 3679
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1687 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 08:23

  Alex2007 написав:1. ну если быть совсем уж точным :D , то вчера вечером можно было купить по .25 и .23 (в центре Одессы), отдыхающих то много, протолкнуться нельзя . Насчет крупного опта не скажу на 100% но на минфине ближе к вечеру вроде висели все в ряд по .25 (не верить им у меня поводов не было особо). Но то вчера.

Поражает до сих одно: встречаются обменники со спрэдами 50-60 коп и это не где-то на окраинах, а в многолюдных местах центра, маркетах: например когда было +-26.1 - эти уникумы спокойно ставили 25.80 - 26.40, вчера например видел 25.95(?) - 26.60 :twisted: . На кого вообще расчитаны эти .60 на продажу (я конечно понимаю разница глобально в %ном выражении мизерная, но все-же)? Ладно банки с подобными цифрами - купили на кассе у сдающего на хлеб, а продали на мб = профит. А эти барыгообменки, как обороты гонять? В былые времена еще при +2%пф думал вьетнамцам сливают, но сейчас смысл таких спредов, ставьте 15-25 коп спред и нормально работайте "под пересичных". Загадка. :roll: Но то таке.

2. вообще какой-то корявый рост наблюдается, но уже, как по мне, в растущем тренде (с начала июня). Интересно то, что чр ниже межбанка. МБ и банки, получается и тянут чр. , даже харьковский Гагарин не сильно-то ракету прогревает. Может быть если не межбанк, то обвалились хз куда, мимо ЭОК, прямо на 12-14, а то и на 8.9, как вещают некоторые. :mrgreen: :lol:



я такие обменки постоянно вижу возле гипермаркетов (не будет их рекламировать)...куда такой спрэд? why not? купили по 25,85/90 -сдали ПУМБ/Пивденній по 26,25 и не жужжат
prodigy
 
Повідомлень: 3679
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1687 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 971972973974>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pavel159 і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 5308
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 6529
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 4033
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.