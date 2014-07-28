Додано: Чет 05 лип, 2018 18:23

Мысли по курсу.Идею о просадке ниже 26 пока не отменяю.Причины на то остаются. т к рост меня лично пока не впечатляет.Да и тут же уже многие написали об откате.Как когда то давненько мы со Снупиком писали - если на мб появится избыточное предложение в теч пару тройку сессий. то курс продавят вниз.Нбу не станет выкупать выше 26 сотни лимонов. а зачем. снизят курс.И весь рынок пойдёт за этим сниженным курсом.Опять же, если это не будет какой то один случайный день.Но и времени для просадки остаётся всё меньше. пожалуй не более месяца.Через месяц - отмена сценария.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.