RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 971972973974
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:32

  prodigy написав:надеюсь на выходных увидеть 26,20

уже...
а шо делать?
чик
 
Повідомлень: 5604
З нами з: 03.01.09
Подякував: 3074 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:55

  чик написав:
  prodigy написав:надеюсь на выходных увидеть 26,20

уже...

В Харькове по такому курсу принимают, продажа 26,25-26.
С утра, правда, проваливались чуть ниже - 26,18/26,24.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9714
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3061 раз.
Подякували: 2859 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 15:18

Хороший пост oresthttps://kurs.com.ua/forums/topic/181-prognoz-kursa-dollara-k-grivne/?page=5548.
Ссылка на страницу, не разобрался, как там давать ссылку на конкретный пост.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9714
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3061 раз.
Подякували: 2859 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 19:52

  ЛАД написав:Хороший пост oresthttps://kurs.com.ua/forums/topic/181-prognoz-kursa-dollara-k-grivne/?page=5548.
Ссылка на страницу, не разобрался, как там давать ссылку на конкретный пост.


Ох этот обвалист Орест :D Шутка, конечно.Давайте так - кто сейчас верит в укрепление гривны :?: Наверное таких вообще нет.Разница только в глубине падения.Я не имею ввиду в данном случае свой план по кратковременному последнему задёргу вниз, который я ещё не отменил.Объясню почему, потому что смена тренда происходит V образно, как правило.А у нас как то вяло текущая стабильность вяло переходит в восходящее направление, как то неестественно.Обычно это было сменой нескольких сессий на мб по покупке валюты нбу последующими несколькими сессиями продажи.Такого пока не наблюдается и поэтому задёрг остаётся вероятным.А по приходу т н валютной осени, с августа ориентировочно, можно ждать чего угодно.Как то Орест в п3 вяло упомянул об мвф и отвёл ему роль дожимателя цены на газ.При этом упустил ключевой момент, получение транша.Т е детали перекрыли смысл.Тут главное в том, получим ли мы деньги и т о продолжим успешное сотрудничество, показательное для других инвесторов страны.Но с курсом явно заигрались...весь год в эфире звучат цифры 29, 30, теперь уже опубликованы и до 40, причём из официальных источников.А курс всё равно около 26.Инфляция по доллару вообще не терпит никакого пояснения...с учётом наших доходов, несмотря на их рост.А осень всё ближе и сезонные факторы очень скоро подтолкнут курс вверх, независимо даже от остальных.А вот если наложатся и дополнительные, то ...будем привыкать к новой ступеньке.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14163
З нами з: 04.05.10
Подякував: 611 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 971972973974
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 5312
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 6533
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 4036
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.