Додано: Суб 07 лип, 2018 19:52

ЛАД написав: Хороший пост orest"а https://kurs.com.ua/forums/topic/181-prognoz-kursa-dollara-k-grivne/?page=5548 .

Ссылка на страницу, не разобрался, как там давать ссылку на конкретный пост. Хороший пост"аСсылка на страницу, не разобрался, как там давать ссылку на конкретный пост.

Ох этот обвалист ОрестШутка, конечно.Давайте так - кто сейчас верит в укрепление гривныНаверное таких вообще нет.Разница только в глубине падения.Я не имею ввиду в данном случае свой план по кратковременному последнему задёргу вниз, который я ещё не отменил.Объясню почему, потому что смена тренда происходит V образно, как правило.А у нас как то вяло текущая стабильность вяло переходит в восходящее направление, как то неестественно.Обычно это было сменой нескольких сессий на мб по покупке валюты нбу последующими несколькими сессиями продажи.Такого пока не наблюдается и поэтому задёрг остаётся вероятным.А по приходу т н валютной осени, с августа ориентировочно, можно ждать чего угодно.Как то Орест в п3 вяло упомянул об мвф и отвёл ему роль дожимателя цены на газ.При этом упустил ключевой момент, получение транша.Т е детали перекрыли смысл.Тут главное в том, получим ли мы деньги и т о продолжим успешное сотрудничество, показательное для других инвесторов страны.Но с курсом явно заигрались...весь год в эфире звучат цифры 29, 30, теперь уже опубликованы и до 40, причём из официальных источников.А курс всё равно около 26.Инфляция по доллару вообще не терпит никакого пояснения...с учётом наших доходов, несмотря на их рост.А осень всё ближе и сезонные факторы очень скоро подтолкнут курс вверх, независимо даже от остальных.А вот если наложатся и дополнительные, то ...будем привыкать к новой ступеньке.