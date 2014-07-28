уже...
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 10:32
а шо делать?
Додано: П'ят 06 лип, 2018 13:55
Додано: Суб 07 лип, 2018 15:18
Хороший пост orest"а
Ссылка на страницу, не разобрался, как там давать ссылку на конкретный пост.
Додано: Суб 07 лип, 2018 19:52
Ох этот обвалист Орест Шутка, конечно.Давайте так - кто сейчас верит в укрепление гривны Наверное таких вообще нет.Разница только в глубине падения.Я не имею ввиду в данном случае свой план по кратковременному последнему задёргу вниз, который я ещё не отменил.Объясню почему, потому что смена тренда происходит V образно, как правило.А у нас как то вяло текущая стабильность вяло переходит в восходящее направление, как то неестественно.Обычно это было сменой нескольких сессий на мб по покупке валюты нбу последующими несколькими сессиями продажи.Такого пока не наблюдается и поэтому задёрг остаётся вероятным.А по приходу т н валютной осени, с августа ориентировочно, можно ждать чего угодно.Как то Орест в п3 вяло упомянул об мвф и отвёл ему роль дожимателя цены на газ.При этом упустил ключевой момент, получение транша.Т е детали перекрыли смысл.Тут главное в том, получим ли мы деньги и т о продолжим успешное сотрудничество, показательное для других инвесторов страны.Но с курсом явно заигрались...весь год в эфире звучат цифры 29, 30, теперь уже опубликованы и до 40, причём из официальных источников.А курс всё равно около 26.Инфляция по доллару вообще не терпит никакого пояснения...с учётом наших доходов, несмотря на их рост.А осень всё ближе и сезонные факторы очень скоро подтолкнут курс вверх, независимо даже от остальных.А вот если наложатся и дополнительные, то ...будем привыкать к новой ступеньке.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 07 лип, 2018 21:28
Можливо у вересні МВФ щось і скаже. А можливо і не скаже. Адже крім ціни на газ є ще не закрите питання антикорупційного суду, є питання ЦВК, є дира в бюджеті (вкладчик 1234 в Контексті дав підтвердження з офіційних джерел, що це проблема в діалозі). Перенесуть вирішення питання ще на якийсь час (місяць-два). І що? Курс не буде рухатися до того часу? Завмре на 26-26,5 до жовтня-листопада? Чи не обговорювати всіх інших чинників? Підводні камені питання ціни на газ такі, що навіть виділення траншу може бути з вершком перекрите. А є ще специфіка виборів…
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Суб 07 лип, 2018 23:39
Возможно не прав, но мне кажется, что транш МВФ, конечно, важный фактор, но он сыграет на несколько более длинном промежутке времени.
Некоторые из пунктов в посте orest"а сработают гораздо быстрее и, возможно, жёстче.
О цене газа. Мне, честно говоря, страшновато представить, чем может закончиться повышение цены в размерах, требуемых МВФ. И меня удивляет, что МВФ этого не понимает. Что-то тут не так. По-моему кто-то где-то нас обманывает.
Vitl, задёрг вниз, может, и будет, но вряд ли сильный. С трудом могу предположить до 26,10, на самый крайний случай до 26.
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