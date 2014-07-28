Ох этот обвалист Орест Шутка, конечно.Давайте так - кто сейчас верит в укрепление гривны Наверное таких вообще нет.Разница только в глубине падения.Я не имею ввиду в данном случае свой план по кратковременному последнему задёргу вниз, который я ещё не отменил.Объясню почему, потому что смена тренда происходит V образно, как правило.А у нас как то вяло текущая стабильность вяло переходит в восходящее направление, как то неестественно.Обычно это было сменой нескольких сессий на мб по покупке валюты нбу последующими несколькими сессиями продажи.Такого пока не наблюдается и поэтому задёрг остаётся вероятным.А по приходу т н валютной осени, с августа ориентировочно, можно ждать чего угодно.Как то Орест в п3 вяло упомянул об мвф и отвёл ему роль дожимателя цены на газ.При этом упустил ключевой момент, получение транша.Т е детали перекрыли смысл.Тут главное в том, получим ли мы деньги и т о продолжим успешное сотрудничество, показательное для других инвесторов страны.Но с курсом явно заигрались...весь год в эфире звучат цифры 29, 30, теперь уже опубликованы и до 40, причём из официальных источников.А курс всё равно около 26.Инфляция по доллару вообще не терпит никакого пояснения...с учётом наших доходов, несмотря на их рост.А осень всё ближе и сезонные факторы очень скоро подтолкнут курс вверх, независимо даже от остальных.А вот если наложатся и дополнительные, то ...будем привыкать к новой ступеньке.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Ох этот обвалист Орест Шутка, конечно.Давайте так - кто сейчас верит в укрепление гривны Наверное таких вообще нет.Разница только в глубине падения.Я не имею ввиду в данном случае свой план по кратковременному последнему задёргу вниз, который я ещё не отменил.Объясню почему, потому что смена тренда происходит V образно, как правило.А у нас как то вяло текущая стабильность вяло переходит в восходящее направление, как то неестественно.Обычно это было сменой нескольких сессий на мб по покупке валюты нбу последующими несколькими сессиями продажи.Такого пока не наблюдается и поэтому задёрг остаётся вероятным.А по приходу т н валютной осени, с августа ориентировочно, можно ждать чего угодно.Как то Орест в п3 вяло упомянул об мвф и отвёл ему роль дожимателя цены на газ.При этом упустил ключевой момент, получение транша.Т е детали перекрыли смысл.Тут главное в том, получим ли мы деньги и т о продолжим успешное сотрудничество, показательное для других инвесторов страны.Но с курсом явно заигрались...весь год в эфире звучат цифры 29, 30, теперь уже опубликованы и до 40, причём из официальных источников.А курс всё равно около 26.Инфляция по доллару вообще не терпит никакого пояснения...с учётом наших доходов, несмотря на их рост.А осень всё ближе и сезонные факторы очень скоро подтолкнут курс вверх, независимо даже от остальных.А вот если наложатся и дополнительные, то ...будем привыкать к новой ступеньке.
Можливо у вересні МВФ щось і скаже. А можливо і не скаже. Адже крім ціни на газ є ще не закрите питання антикорупційного суду, є питання ЦВК, є дира в бюджеті (вкладчик 1234 в Контексті дав підтвердження з офіційних джерел, що це проблема в діалозі). Перенесуть вирішення питання ще на якийсь час (місяць-два). І що? Курс не буде рухатися до того часу? Завмре на 26-26,5 до жовтня-листопада? Чи не обговорювати всіх інших чинників? Підводні камені питання ціни на газ такі, що навіть виділення траншу може бути з вершком перекрите. А є ще специфіка виборів…
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Возможно не прав, но мне кажется, что транш МВФ, конечно, важный фактор, но он сыграет на несколько более длинном промежутке времени. Некоторые из пунктов в посте orest"а сработают гораздо быстрее и, возможно, жёстче. О цене газа. Мне, честно говоря, страшновато представить, чем может закончиться повышение цены в размерах, требуемых МВФ. И меня удивляет, что МВФ этого не понимает. Что-то тут не так. По-моему кто-то где-то нас обманывает. Vitl, задёрг вниз, может, и будет, но вряд ли сильный. С трудом могу предположить до 26,10, на самый крайний случай до 26.
ЛАД написав:Возможно не прав, но мне кажется, что транш МВФ, конечно, важный фактор, но он сыграет на несколько более длинном промежутке времени. Некоторые из пунктов в посте orest"а сработают гораздо быстрее и, возможно, жёстче. О цене газа. Мне, честно говоря, страшновато представить, чем может закончиться повышение цены в размерах, требуемых МВФ. И меня удивляет, что МВФ этого не понимает. Что-то тут не так. По-моему кто-то где-то нас обманывает. Vitl, задёрг вниз, может, и будет, но вряд ли сильный. С трудом могу предположить до 26,10, на самый крайний случай до 26.
-задерга вниз уже не будет (не будет даже 26,15), сейчас 26,20 за счастье -МВФ все понимает (просто планово сокращают население страны...), кстати неплатежи населения достигли рекордных уровней:На конец мая задолженность по оплате за поставки природного газа составила 17,1 млрд, за централизованное отопление и снабжение горячей водой - 12,3 млрд, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий – 3,7 млрд, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод – 2,5 млрд, за вывоз бытовых отходов – 0,5 млрд за поставки электроэнергии – 3,9 млрд.
ЛАД написав:Возможно не прав, но мне кажется, что транш МВФ, конечно, важный фактор, но он сыграет на несколько более длинном промежутке времени. Некоторые из пунктов в посте orest"а сработают гораздо быстрее и, возможно, жёстче. О цене газа. Мне, честно говоря, страшновато представить, чем может закончиться повышение цены в размерах, требуемых МВФ. И меня удивляет, что МВФ этого не понимает. Что-то тут не так. По-моему кто-то где-то нас обманывает. Vitl, задёрг вниз, может, и будет, но вряд ли сильный. С трудом могу предположить до 26,10, на самый крайний случай до 26.
-задерга вниз уже не будет (не будет даже 26,15), сейчас 26,20 за счастье -МВФ все понимает (просто планово сокращают население страны...), кстати неплатежи населения достигли рекордных уровней:На конец мая задолженность по оплате за поставки природного газа составила 17,1 млрд, за централизованное отопление и снабжение горячей водой - 12,3 млрд, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий – 3,7 млрд, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод – 2,5 млрд, за вывоз бытовых отходов – 0,5 млрд за поставки электроэнергии – 3,9 млрд.
п.с. а теперь о хорошем: стабильная гривна, лето, море, фрукты, женщины, ЧМ2018-до сентября праздник продолжается
О задёрге я написал исключительно из принципа "никогда не говори никогда". А насчёт "МВФ все понимает (просто планово сокращают население страны...)" - это не сокращение населения. Тут 3 варианта - рост эмиграции (и постоянной, и временной - трудовой)-сомневаюсь, что Западу так нужны миллионы украинцев; резкий рост неплатежей (приведенные Вами сегодняшние цифры покажутся копейками), и последний, самый опасный - новый Майдан. Чем закончится в сегодняшних условиях новый Майдан - даже думать не хочу.
ЛАД написав:Возможно не прав, но мне кажется, что транш МВФ, конечно, важный фактор, но он сыграет на несколько более длинном промежутке времени. Некоторые из пунктов в посте orest"а сработают гораздо быстрее и, возможно, жёстче. О цене газа. Мне, честно говоря, страшновато представить, чем может закончиться повышение цены в размерах, требуемых МВФ. И меня удивляет, что МВФ этого не понимает. Что-то тут не так. По-моему кто-то где-то нас обманывает. Vitl, задёрг вниз, может, и будет, но вряд ли сильный. С трудом могу предположить до 26,10, на самый крайний случай до 26.
-задерга вниз уже не будет (не будет даже 26,15), сейчас 26,20 за счастье -МВФ все понимает (просто планово сокращают население страны...), кстати неплатежи населения достигли рекордных уровней:На конец мая задолженность по оплате за поставки природного газа составила 17,1 млрд, за централизованное отопление и снабжение горячей водой - 12,3 млрд, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий – 3,7 млрд, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод – 2,5 млрд, за вывоз бытовых отходов – 0,5 млрд за поставки электроэнергии – 3,9 млрд.
п.с. а теперь о хорошем: стабильная гривна, лето, море, фрукты, женщины, ЧМ2018-до сентября праздник продолжается
О задёрге я написал исключительно из принципа "никогда не говори никогда". А насчёт "МВФ все понимает (просто планово сокращают население страны...)" - это не сокращение населения. Тут 3 варианта - рост эмиграции (и постоянной, и временной - трудовой)-сомневаюсь, что Западу так нужны миллионы украинцев; резкий рост неплатежей (приведенные Вами сегодняшние цифры покажутся копейками), и последний, самый опасный - новый Майдан. Чем закончится в сегодняшних условиях новый Майдан - даже думать не хочу.
мы тут прогноз даем на гривну/долл а никогда не говори никогда-это в клуб алкоголиков. я уверен в своем прогнозе и стою на своем (ниже 26,15 не будет) при чем тут трудовая миграция...именно сокращение населения за счет вымирания и отсутствия детей (так как при таких платежках на детей уже не остается)... до Майдана не дойдет, хотя давно пора...некому майданить