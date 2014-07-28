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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Нед 08 лип, 2018 10:08
ЛАД написав:
Возможно не прав, но мне кажется, что транш МВФ, конечно, важный фактор, но он сыграет на несколько более длинном промежутке времени.
Некоторые из пунктов в посте orest
"а сработают гораздо быстрее и, возможно, жёстче.
О цене газа. Мне, честно говоря, страшновато представить, чем может закончиться повышение цены в размерах, требуемых МВФ. И меня удивляет, что МВФ этого не понимает. Что-то тут не так. По-моему кто-то где-то нас обманывает.Vitl
, задёрг вниз, может, и будет, но вряд ли сильный. С трудом могу предположить до 26,10, на самый крайний случай до 26.
МВФ это единственный важный фактор в настоящее время.От него зависит диапазон.А вот уже внутри диапазона курс будет колебаться в зависимости от всяких других факторов.Так более понятно.Вы мыслите приблизительно верно, но сами не совсем понимаете природу даже своих размышлений.Поясню.Хоть и сто раз писал, что ТА на гривнадоллар практически не работает, но сам ТА полезен в плане общего представления происходящего с инструментом.Так же писал, что графическое представление курса даёт более чёткое понимание тенденции.К сож здесь всего пару человек встречалось мне, обращающих на это внимание.Так вот, то, что вы пишите очень просто трактуется как рассмотрение графика на различных таймфреймах.Так вот и правы вы в том, что глобально(т е недельный или дневной таймфрейм)всё зависит от мвф, о чём я неоднократно пишу.А иные факторы двигают курс на десятки копеек от силы.И большинство (судя по постам)форумчан даже не планируют реальных сделок по сливу-откупу на таких движениях, т к они могут не отработать и спред купля-продажа скушает прибыль.И рассмотрение таких движений трактуется как 5-15-30 минутный таймфрейм, т е игра в краткосрок.Судя по написанному здесь, подавляющее число участников если и сыграло, то на участке зима-лето.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Нед 08 лип, 2018 10:14
prodigy написав:
до Майдана не дойдет, хотя давно пора...некому майданить
Самые активные и энергичные уже уехали. У меня родственник в 2004 году на морозе постоянно торчал на Майдане, всё время пел Разом нас богато.
Сейчас уже гражданин США, зарплата 14 тысяч долларов в месяц, работает финансовым аналитиком, очень умный, понял, что надо сваливать еще в 2005 году. Как в той сказке закончил в США два университете, уехав с 500 $, учился на гранты бесплатно, подрабатывая в тех же университетах. Сейчас уважаемый человек, дом с бассейном.
Востаннє редагувалось freeze
в Нед 08 лип, 2018 10:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 08 лип, 2018 10:16
prodigy написав: ЛАД написав:
задёрг вниз, может, и будет, но вряд ли сильный. С трудом могу предположить до 26,10, на самый крайний случай до 26.
-задерга вниз уже не будет (не будет даже 26,15), сейчас 26,20 за счастье
Ну, допустим...
Я писал, что допускаю просадку, т к не видел характерного изменения ситуации на вал рынке, состоящего из чёткой смены тенденции по покупке валюты нбу на мб к продаже.Да и середины лета ещё даже не настало.У меня нет инсайдов о приходе вал выручки, но вполне допускаю.Вчера писал, что даю сам себе время до начала августа для отмены сценария.Давайте посмотрим.Я так чётко утверждать как вы не берусь.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Нед 08 лип, 2018 10:25
МВФ хоче одного: щоб «баловни судьбы, птенцы гнезда Петрова» припинили схематозити через систему субсидій і норми споживання з газом. Щоб жили тільки на свої законні мільйонні з/п і премії. Щоб ВСІ ПІДПРИЄМСТВА в країні отримували газ по єдиній ціні і ніхто не мав значної конкурентної переваги… А оскільки розуміння не знаходиться, то і є вимога – зрівняти ціни, адже в МВФ не сліпі і не дурні, і розуміють.що це означає перед виборами.
Я не дивуюся, коли Василь, Будівельник чи песікот і ко не розуміють природи речей. Але тут всі би мали розуміти, звідки «ноги ростуть». Досить робити з МВФ джерело всіх бід країни. Якби не вони – ми би вже давно були кремлівським гетто.
І поки найважливіший курсоутворюючий фактор спить міцним сном, на пустих, не важливих, другорядних бачиться наступне: з понеділка грн. може зміцнитися на пару копійок, може й трохи більше 5-7. Тоді з 20 чисел ріст на факторі Авалю. На початку вересня оплата біля 700 млн по зовнішніх боргах (біля 200 МВФ і 500 єврооблігації), сума надто велика щоб сподіватися на відкуп з ринку і корекцію ціни (за весь цей рік НБУ викупив чуть більше 1,2 млрд). Тому, підозрюю, початок серпня – продовження росту курсу на репатріації, з 10 чисел серпня можемо знов чуть присісти, а може вже й ні, адже депутати вернуться з «закордонних округів» і решта факторів, які озвучив на сусідньому ресурсі.
Це, якщо 16 не станеться щось кардинального, але таке (і що саме) передбачити важко та й події малоімовірні.
Перепрошую всіх за великі тексти і значну увагу до другорядного.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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