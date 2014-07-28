Додано: Нед 08 лип, 2018 10:25

МВФ хоче одного: щоб «баловни судьбы, птенцы гнезда Петрова» припинили схематозити через систему субсидій і норми споживання з газом. Щоб жили тільки на свої законні мільйонні з/п і премії. Щоб ВСІ ПІДПРИЄМСТВА в країні отримували газ по єдиній ціні і ніхто не мав значної конкурентної переваги… А оскільки розуміння не знаходиться, то і є вимога – зрівняти ціни, адже в МВФ не сліпі і не дурні, і розуміють.що це означає перед виборами.

Я не дивуюся, коли Василь, Будівельник чи песікот і ко не розуміють природи речей. Але тут всі би мали розуміти, звідки «ноги ростуть». Досить робити з МВФ джерело всіх бід країни. Якби не вони – ми би вже давно були кремлівським гетто.

І поки найважливіший курсоутворюючий фактор спить міцним сном, на пустих, не важливих, другорядних бачиться наступне: з понеділка грн. може зміцнитися на пару копійок, може й трохи більше 5-7. Тоді з 20 чисел ріст на факторі Авалю. На початку вересня оплата біля 700 млн по зовнішніх боргах (біля 200 МВФ і 500 єврооблігації), сума надто велика щоб сподіватися на відкуп з ринку і корекцію ціни (за весь цей рік НБУ викупив чуть більше 1,2 млрд). Тому, підозрюю, початок серпня – продовження росту курсу на репатріації, з 10 чисел серпня можемо знов чуть присісти, а може вже й ні, адже депутати вернуться з «закордонних округів» і решта факторів, які озвучив на сусідньому ресурсі.

Це, якщо 16 не станеться щось кардинального, але таке (і що саме) передбачити важко та й події малоімовірні.

Перепрошую всіх за великі тексти і значну увагу до другорядного.

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.