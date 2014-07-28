Додано: Нед 08 лип, 2018 18:06

они могли бы списать не 20% , а 80-100% долгов...им все равно денег девать некуда (каждый квартал 60-80 млрд "дохлых" обязательств выкупают)

Если Вы помните, о том, что дно мы уже прошли, я писал ещё, по-моему, в конце мая. Несколько дней назад говорил, что в Харькове продажа не будет ниже 26,27-30. Немного ошибся, сегодня можно купить по 26,23, что не существенно. Так что я придерживаюсь такого же мнения, как и Вы.Тем не менее, "никогда не говори никогда" остаётся. Вы прекрасно помните прогнозы в начале года на ветке. Вроде бы всё обосновано, но ... никто не угадал.Хотя не считаю принципиальным кратковременное падение до 26,10 или даже до 26.Кроме того, учтите непонятную политику НБУ. То, что из ОВГЗ дают выйти с такой сумасшедшей по мировым меркам прибылью (минимум 15% прибыли в долларах за полгода!) считаю чистым преступлением. Но это всё же произошло.Совсем не убеждён, что остальные факторы такие уж второстепенные.Очень боюсь, что наша "умная" экономическая политика, в результате которой имеем приличный дефицит бюджета, + высокая цена нефти, а, следовательно, и газа + высокая (и растущая) цена энергетического угля (по кот. мы "совершенно неожиданно" стали импортёрами благодаря "патриотам" типа Семенченко, или тем. кто стоит за ним) + снижение цен на руду-металл + возможное снижение цен на зерно с не очень понятными пока перспективами на урожай, всё это может оказаться гораздо болезненнее, чем отсутствие транша. И не дай бог, всё это произойдёт вместе.Думаю, худший вариант прогноза НБУ рассчитан именно на совпадение всех этих отрицательных факторов.Недаром прогноз на конец года без МВФ - 31,8, без МВФ+падение цен на металл 40,8, т.е. за счёт падения цен на металл НБУ прогнозирует гораздо бОльшее падение.Потому не могу согласиться с тем, что "от мвф зависит ДИАПАЗОН (26-29 или 30-33 или 38-40, к примеру), а вот внутри диапазона берём ориентир на тебя, там начинают действовать второстепенные факторы".Так что вопрос о второстепенности достаточно спорный.Вообще-то, деньги есть куда девать. Сейчас, например, рассматривается вопрос о вложении денег в Сев. Африку, ещё куда-то, чтобы избежать массовой миграции. На нас для них свет клином не сошёлся. Тем более, что основные страны Европы вряд ли считают, что "мы защитили Европу грудью от рашисткого фашизма", а Польша и балтийские страны имеют не очень большой вес.