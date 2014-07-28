1 авг - 26.30
1 сентяб - 27.80
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Додано: Нед 08 лип, 2018 17:43
uaprofi 1 сентяб - 27.80
Обвалюга Многие выставились бы за такой курс. На 1 сент.конечно.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 08 лип, 2018 18:06
prodigy
Если Вы помните, о том, что дно мы уже прошли, я писал ещё, по-моему, в конце мая. Несколько дней назад говорил, что в Харькове продажа не будет ниже 26,27-30. Немного ошибся, сегодня можно купить по 26,23, что не существенно. Так что я придерживаюсь такого же мнения, как и Вы.
Тем не менее, "никогда не говори никогда" остаётся. Вы прекрасно помните прогнозы в начале года на ветке. Вроде бы всё обосновано, но ... никто не угадал.
Хотя не считаю принципиальным кратковременное падение до 26,10 или даже до 26.
Кроме того, учтите непонятную политику НБУ. То, что из ОВГЗ дают выйти с такой сумасшедшей по мировым меркам прибылью (минимум 15% прибыли в долларах за полгода!) считаю чистым преступлением. Но это всё же произошло.
Vitl
Совсем не убеждён, что остальные факторы такие уж второстепенные.
Очень боюсь, что наша "умная" экономическая политика, в результате которой имеем приличный дефицит бюджета, + высокая цена нефти, а, следовательно, и газа + высокая (и растущая) цена энергетического угля (по кот. мы "совершенно неожиданно" стали импортёрами благодаря "патриотам" типа Семенченко, или тем. кто стоит за ним) + снижение цен на руду-металл + возможное снижение цен на зерно с не очень понятными пока перспективами на урожай, всё это может оказаться гораздо болезненнее, чем отсутствие транша. И не дай бог, всё это произойдёт вместе.
Думаю, худший вариант прогноза НБУ рассчитан именно на совпадение всех этих отрицательных факторов.
Недаром прогноз на конец года без МВФ - 31,8, без МВФ+падение цен на металл 40,8, т.е. за счёт падения цен на металл НБУ прогнозирует гораздо бОльшее падение.
Потому не могу согласиться с тем, что "от мвф зависит ДИАПАЗОН (26-29 или 30-33 или 38-40, к примеру), а вот внутри диапазона берём ориентир на тебя, там начинают действовать второстепенные факторы".
Так что вопрос о второстепенности достаточно спорный.
prodigy
Вообще-то, деньги есть куда девать. Сейчас, например, рассматривается вопрос о вложении денег в Сев. Африку, ещё куда-то, чтобы избежать массовой миграции. На нас для них свет клином не сошёлся. Тем более, что основные страны Европы вряд ли считают, что "мы защитили Европу грудью от рашисткого фашизма", а Польша и балтийские страны имеют не очень большой вес.
Додано: Нед 08 лип, 2018 18:20
Сегодня спрогнозировать на 2-3 недели или даже на 8 недель гораздо сложнее, чем на конец года.
Додано: Нед 08 лип, 2018 20:19
ЛАД
Наши понятия действительно разошлись.Попытаюсь с другого бока.Для Украины стоит вопрос - отпустить курс или удерживать.Собственными силами удерживать не получается, независимо от всех ВТОРОСТЕПЕННЫХ факторов.Доказательством этого является получение транша любой ценой.Сейчас идёт торг по условиям, но времени остаётся всё меньше.Получение транша - это мягко, продолжение всей программы сотрудничеситва вот что необходимо, программу до транша не будем преуменьшать.Если получится, то курс не отпустят и он будет в наименьшем мною указанном диапазоне.А вот если с мвф не получится договориться, то курс отпустят и диапазон будет следующим более высоким.И никакие факторы вами и Орестом перечисленные не могут сдвигать курс между диапазонами, только ВНУТРИ.Иначе мы послали бы этот мвф далеко, но негде нам больше денег взять, негде Им вв в необх суммах.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 08 лип, 2018 20:29
Транш скорее всего (99,99%) не дадут, т.к. начала озвучиваться тема дефицита бюджета (кроме всего остального). Исправить это не получится, т.к. приватизация провалена полностью (если не ошибаюсь, заложено поступлений от неё 20млрд грн), план по доходам и сборам - тоже.
Сокращать расходы - исключено, т.к. предвыборный год. И будут лить гривну как в последний раз.
Далее всем известное - долги, снижение резервов, отрицательный торговый баланс. Мы подходим к дедлайну - "покрытия 3мес импорта". Как только эта черта будет пересечена...
Какие есть варианты развития событий, кроме девальвации?
Всё IMHO
Додано: Нед 08 лип, 2018 20:34
Вариантов много.Первый - аля 2014 - админмеры.Хотя на момент наоборот были валютные послабления, но это быстро исправляется.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 08 лип, 2018 20:56
Vitl
Тоже попытаюсь немного с др. бока.
Согласен, что отсутствие сотрудничества с МВФ приведёт к тому, что "и диапазон будет следующим более высоким". И сегодня речь идёт именно о транше, т.к. новая программа с МВФ почти наверняка будет уже после выборов (как минимум после президентских), а получение транша будет как бы символом того, что программа будет продолжена, пусть и через год. Кроме того, получением транша МВФ обусловлено и получение денег от ЕС.
Но те факторы. кот. перечислил orest и повторил с небольшими добавлениями я в предыдущем посте, не второстепенные, и могут сместить диапазон колебаний курса даже сильнее.
Поэтому я и обратил Ваше внимание на прогноз НБУ, согласно которому отсутствие транша сдвинет курс до 31,8, т.е. грубо на 5,5 доллара, а то, что НБУ назвало "падением цен на металл" (а я написал, что, как полагаю, сюда включен ещё ряд минусов) приведёт к падению курса до 40,8, т.е. ещё на 9 долларов.
Поэтому не могу считать эти факторы второстепенными - за счёт них падение будет больше, чем из-за МВФ.
Правда, этих факторов несколько, и есть надежда, что все сразу они не сработают.
Додано: Нед 08 лип, 2018 21:18
ЛАД
Теперь ради смеха и разрядки - хотелось бы увидеть прострел курса как можно дальше.А то одни разговоры.Может же и на улице свн наступить праздник. Я вообще остановку курса связываю с бурным предшествующим ростом,а по существу мы должны всегда падать.Пока не изменится что то глобально.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 08 лип, 2018 21:20
ЛАД
В прогнозе нбу к конкретным цифрам привязываться не стоит.Их цену и профессиональность расчёта мы уже знаем Там имеет место сам факт большого пушного зверька в случае от ворот поворот.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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