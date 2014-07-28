Vitl написав:ЛАД
Теперь ради смеха и разрядки - хотелось бы увидеть прострел курса как можно дальше.А то одни разговоры.Может же и на улице свн наступить праздник. Я вообще остановку курса связываю с бурным предшествующим ростом,а по существу мы должны всегда падать.Пока не изменится что то глобально.
Не исключаю и такого. Курс 26 держится слишком долго.
Правда, по базовому прогнозу НБУ (в кот. я не верю, да и они сами вряд ли на такое рассчитывают ) ср.-годовой курс - 26,5, а на конец года 28,5, а по подсчётам s0v7a ср.-годовой курс на сегодня 26,704, мы можем болтаться в этом районе ещё достаточно долго.