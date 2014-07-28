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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Нед 08 лип, 2018 21:33
Vitl написав:ЛАД
Теперь ради смеха и разрядки - хотелось бы увидеть прострел курса как можно дальше.А то одни разговоры.Может же и на улице свн наступить праздник.
Я вообще остановку курса связываю с бурным предшествующим ростом,а по существу мы должны всегда падать.Пока не изменится что то глобально.
Не исключаю и такого. Курс 26 держится слишком долго.
Правда, по базовому прогнозу НБУ (в кот. я не верю, да и они сами вряд ли на такое рассчитывают
) ср.-годовой курс - 26,5, а на конец года 28,5, а по подсчётам s0v7a
ср.-годовой курс на сегодня 26,704, мы можем болтаться в этом районе ещё достаточно долго.
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Додано: Пон 09 лип, 2018 07:50
Vitl написав:prodigy
мы можем устроить голосовалку по минимальному курсу покупки доллара на 1 августа и 1 сентября, какие мысли , панове?
Давай немного не так, курс продажи по нашему утверждённому источнику.
Ставки до чёрной пятницы включительно, чтобы по ходу не видеть тенденцию.
1_08 - 25,95
1_09 - 26,95
Мне , да и большинству важен курс продажи, т е по чём я могу откупить реально доллар, поэтому разговор только об этом значении.
совершенно верно, курс продажи (т.е. покупки мною))) я это имел ввиду...т.к. придет время откупаться
мой прогноз:1_08 - 26,35
1_09 - 27,05
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