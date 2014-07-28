Додано: Пон 09 лип, 2018 09:49

сдается мне этот "прогноз" от нбу - это обычная утка. Если планировалась бы серьезная (выше 30) девальвация - то нас бы об этом не предупреждали, и оффициальные керманычи рассказывали бы как раз про 22. Сомневаюсь я как-то в цифрах 31,37, 40 в ближайшем будущем. Не достаточно еще накопилось негатива чтоб выстреливать. Посмотрим что скажут 12 числа по поводу этих прогнозов.Год еще продержимся ниже 30, естесственно растратим при этом звр (для чего же они тогда нужны), напечатаем гривну на раздачу, применим админметоды, повысим ставку. А мвф - транш (при новой программе) будем уже получать при новом президенте (и раде) аж в 20 году, вот к тому моменту и будет пиковая точка девала. А даже если и получим транш сейчас - то особого влияния на курс он не окажет (просто, не нужно будет например сильно повышать ставку, и т.д.)А пока радуемся прирісту ВВП в 20%и самой крепкой валюте.Пока так видится.