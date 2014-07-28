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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Нед 08 лип, 2018 21:33
Vitl написав:ЛАД
Теперь ради смеха и разрядки - хотелось бы увидеть прострел курса как можно дальше.А то одни разговоры.Может же и на улице свн наступить праздник.
Я вообще остановку курса связываю с бурным предшествующим ростом,а по существу мы должны всегда падать.Пока не изменится что то глобально.
Не исключаю и такого. Курс 26 держится слишком долго.
Правда, по базовому прогнозу НБУ (в кот. я не верю, да и они сами вряд ли на такое рассчитывают
) ср.-годовой курс - 26,5, а на конец года 28,5, а по подсчётам s0v7a
ср.-годовой курс на сегодня 26,704, мы можем болтаться в этом районе ещё достаточно долго.
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ЛАД
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Додано: Пон 09 лип, 2018 07:50
Vitl написав:prodigy
мы можем устроить голосовалку по минимальному курсу покупки доллара на 1 августа и 1 сентября, какие мысли , панове?
Давай немного не так, курс продажи по нашему утверждённому источнику.
Ставки до чёрной пятницы включительно, чтобы по ходу не видеть тенденцию.
1_08 - 25,95
1_09 - 26,95
Мне , да и большинству важен курс продажи, т е по чём я могу откупить реально доллар, поэтому разговор только об этом значении.
совершенно верно, курс продажи (т.е. покупки мною))) я это имел ввиду...т.к. придет время откупаться
мой прогноз:1_08 - 26,35
1_09 - 27,05
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prodigy
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Додано: Пон 09 лип, 2018 09:31
Vitl написав:
В прогнозе нбу к конкретным цифрам привязываться не стоит.Их цену и профессиональность расчёта мы уже знаем
Там имеет место сам факт большого пушного зверька в случае от ворот поворот.
ото, как будут депо оканчиваться по текущему курсу и откуплюсь, хотя согласен с тобой, шо и 26 могём ещё увидеть, но невры дороже тех копеек и думаю налик будет приближаться к курсам мб...
а шо делать?
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чик
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Додано: Пон 09 лип, 2018 09:49
сдается мне этот "прогноз" от нбу - это обычная утка. Если планировалась бы серьезная (выше 30) девальвация - то нас бы об этом не предупреждали, и оффициальные керманычи рассказывали бы как раз про 22. Сомневаюсь я как-то в цифрах 31,37, 40 в ближайшем будущем. Не достаточно еще накопилось негатива чтоб выстреливать. Посмотрим что скажут 12 числа по поводу этих прогнозов.
Год еще продержимся ниже 30, естесственно растратим при этом звр (для чего же они тогда нужны), напечатаем гривну на раздачу, применим админметоды, повысим ставку. А мвф - транш (при новой программе) будем уже получать при новом президенте (и раде) аж в 20 году, вот к тому моменту и будет пиковая точка девала. А даже если и получим транш сейчас - то особого влияния на курс он не окажет (просто, не нужно будет например сильно повышать ставку, и т.д.)
А пока радуемся прирісту ВВП в 20%
и самой крепкой валюте.
Пока так видится.
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Alex2007
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Додано: Пон 09 лип, 2018 10:57
Alex2007 написав:
сдается мне этот "прогноз" от нбу - это обычная утка. Если планировалась бы серьезная (выше 30) девальвация - то нас бы об этом не предупреждали, и оффициальные керманычи рассказывали бы как раз про 22. Сомневаюсь я как-то в цифрах 31,37, 40 в ближайшем будущем. Не достаточно еще накопилось негатива чтоб выстреливать. Посмотрим что скажут 12 числа по поводу этих прогнозов.
Год еще продержимся ниже 30, естесственно растратим при этом звр (для чего же они тогда нужны), напечатаем гривну на раздачу, применим админметоды, повысим ставку. А мвф - транш (при новой программе) будем уже получать при новом президенте (и раде) аж в 20 году, вот к тому моменту и будет пиковая точка девала. А даже если и получим транш сейчас - то особого влияния на курс он не окажет (просто, не нужно будет например сильно повышать ставку, и т.д.)
А пока радуемся прирісту ВВП в 20%
и самой крепкой валюте.
Пока так видится.
Привет, ты как всегда изложил интересные и ценные мысли.Но скорее не внимательно читал тот документ от нбу.Там есть сноска - повышение ставки и интервенции.Если сейчас собственных звр около 6, то вспоминаем при около 5 в 2015 курс лупанул до 40.Без мвф быстро начнём кушать звр и вытекающее...разница будет в том, что сейчас доллар как бы никому не нужен, приоритет за гривней.А ситуация может изменится, точнее вернуться к прошедшей. в том, что доллар всем нужен и в дефиците.Вот тогда и посмотрим на курс
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Пон 09 лип, 2018 10:58
чик написав: Vitl написав:
В прогнозе нбу к конкретным цифрам привязываться не стоит.Их цену и профессиональность расчёта мы уже знаем
Там имеет место сам факт большого пушного зверька в случае от ворот поворот.
ото, как будут депо оканчиваться по текущему курсу и откуплюсь, хотя согласен с тобой, шо и 26 могём ещё увидеть, но невры дороже тех копеек и думаю налик будет приближаться к курсам мб...
Привет, соглашусь, что за копейки рисковать и тянуть нет смысла.Это так же как слить по 26,2 для призрачного откупа 26,0
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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