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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 974975976977
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 21:33

  Vitl написав:ЛАД

Теперь ради смеха и разрядки - хотелось бы увидеть прострел курса как можно дальше.А то одни разговоры.Может же и на улице свн наступить праздник. :D Я вообще остановку курса связываю с бурным предшествующим ростом,а по существу мы должны всегда падать.Пока не изменится что то глобально.

Не исключаю и такого. Курс 26 держится слишком долго.
Правда, по базовому прогнозу НБУ (в кот. я не верю, да и они сами вряд ли на такое рассчитывают :) ) ср.-годовой курс - 26,5, а на конец года 28,5, а по подсчётам s0v7a ср.-годовой курс на сегодня 26,704, мы можем болтаться в этом районе ещё достаточно долго. :lol:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 07:50

  Vitl написав:prodigy

мы можем устроить голосовалку по минимальному курсу покупки доллара на 1 августа и 1 сентября, какие мысли , панове?

Давай немного не так, курс продажи по нашему утверждённому источнику.
Ставки до чёрной пятницы включительно, чтобы по ходу не видеть тенденцию.
1_08 - 25,95
1_09 - 26,95
Мне , да и большинству важен курс продажи, т е по чём я могу откупить реально доллар, поэтому разговор только об этом значении.


совершенно верно, курс продажи (т.е. покупки мною))) я это имел ввиду...т.к. придет время откупаться
мой прогноз:

1_08 - 26,35
1_09 - 27,05
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 09:31

  Vitl написав:В прогнозе нбу к конкретным цифрам привязываться не стоит.Их цену и профессиональность расчёта мы уже знаем :) Там имеет место сам факт большого пушного зверька в случае от ворот поворот.

ото, как будут депо оканчиваться по текущему курсу и откуплюсь, хотя согласен с тобой, шо и 26 могём ещё увидеть, но невры дороже тех копеек и думаю налик будет приближаться к курсам мб...
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 09:49

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

сдается мне этот "прогноз" от нбу - это обычная утка. Если планировалась бы серьезная (выше 30) девальвация - то нас бы об этом не предупреждали, и оффициальные керманычи рассказывали бы как раз про 22. Сомневаюсь я как-то в цифрах 31,37, 40 в ближайшем будущем. Не достаточно еще накопилось негатива чтоб выстреливать. Посмотрим что скажут 12 числа по поводу этих прогнозов. :roll:
Год еще продержимся ниже 30, естесственно растратим при этом звр (для чего же они тогда нужны), напечатаем гривну на раздачу, применим админметоды, повысим ставку. А мвф - транш (при новой программе) будем уже получать при новом президенте (и раде) аж в 20 году, вот к тому моменту и будет пиковая точка девала. А даже если и получим транш сейчас - то особого влияния на курс он не окажет (просто, не нужно будет например сильно повышать ставку, и т.д.)
А пока радуемся прирісту ВВП в 20% :mrgreen: и самой крепкой валюте. :mrgreen:
Пока так видится.
:D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:57

  Alex2007 написав:сдается мне этот "прогноз" от нбу - это обычная утка. Если планировалась бы серьезная (выше 30) девальвация - то нас бы об этом не предупреждали, и оффициальные керманычи рассказывали бы как раз про 22. Сомневаюсь я как-то в цифрах 31,37, 40 в ближайшем будущем. Не достаточно еще накопилось негатива чтоб выстреливать. Посмотрим что скажут 12 числа по поводу этих прогнозов. :roll:
Год еще продержимся ниже 30, естесственно растратим при этом звр (для чего же они тогда нужны), напечатаем гривну на раздачу, применим админметоды, повысим ставку. А мвф - транш (при новой программе) будем уже получать при новом президенте (и раде) аж в 20 году, вот к тому моменту и будет пиковая точка девала. А даже если и получим транш сейчас - то особого влияния на курс он не окажет (просто, не нужно будет например сильно повышать ставку, и т.д.)
А пока радуемся прирісту ВВП в 20% :mrgreen: и самой крепкой валюте. :mrgreen:
Пока так видится.
:D

Привет, ты как всегда изложил интересные и ценные мысли.Но скорее не внимательно читал тот документ от нбу.Там есть сноска - повышение ставки и интервенции.Если сейчас собственных звр около 6, то вспоминаем при около 5 в 2015 курс лупанул до 40.Без мвф быстро начнём кушать звр и вытекающее...разница будет в том, что сейчас доллар как бы никому не нужен, приоритет за гривней.А ситуация может изменится, точнее вернуться к прошедшей. в том, что доллар всем нужен и в дефиците.Вот тогда и посмотрим на курс :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 10:58

  чик написав:
  Vitl написав:В прогнозе нбу к конкретным цифрам привязываться не стоит.Их цену и профессиональность расчёта мы уже знаем :) Там имеет место сам факт большого пушного зверька в случае от ворот поворот.

ото, как будут депо оканчиваться по текущему курсу и откуплюсь, хотя согласен с тобой, шо и 26 могём ещё увидеть, но невры дороже тех копеек и думаю налик будет приближаться к курсам мб...


Привет, соглашусь, что за копейки рисковать и тянуть нет смысла.Это так же как слить по 26,2 для призрачного откупа 26,0 :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 12:19

  Alex2007 написав:сдается мне этот "прогноз" от нбу - это обычная утка. Если планировалась бы серьезная (выше 30) девальвация - то нас бы об этом не предупреждали, и оффициальные керманычи рассказывали бы как раз про 22. Сомневаюсь я как-то в цифрах 31,37, 40 в ближайшем будущем. Не достаточно еще накопилось негатива чтоб выстреливать. Посмотрим что скажут 12 числа по поводу этих прогнозов. :roll:
......... :D

Девальвацию вряд ли кто планирует.
Цифра 40,7 названа, по-видимому, при наложении всех отрицательных факторов одновременно, что, будем надеяться, не произойдёт. 31,8 цифра более реальная, и к ней если и не придём, то приблизимся почти наверняка (без транша). Во всяком случае, интервал 29,5-30 в конце года-начале следующего вполне допускаю даже при получении транша. Негатива, по-моему, вполне достаточно. Скорее удивительно, что мы до сих пор вблизи 26.
Возможно, это связано с торгами с МВФ по цене газа, чтобы всё же установить цифру для населения пониже.

Самое непонятное в этой истории, для чего допущена утечка (и НБУ с опровержением не выступил!). Особенно интересно это в связи с тем, что последние года 1,5 НБУ тщательно открещивался от любых прогнозов по курсу и утверждал. что он их вообще не делает. Главная цель - инфляция, а остальное, как получится.
"Запугать" МВФ? Они делают свой анализ и вряд ли полагаются на анализ НБУ.
"Запугать" правительство? Тоже вряд ли. Там и сами знают ситуацию, и, как понимаю, недовольны сегодняшним курсом.
Возможно, чтобы заранее отвести от себя обвинения, если что (типа: "а мы предупреждали, а правительство ничего не сделало").
Ну что ж, подождём до 12-го - осталось 3 дня.
ЛАД
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