Додано: Пон 09 лип, 2018 12:19

Alex2007 написав: сдается мне этот "прогноз" от нбу - это обычная утка. Если планировалась бы серьезная (выше 30) девальвация - то нас бы об этом не предупреждали, и оффициальные керманычи рассказывали бы как раз про 22. Сомневаюсь я как-то в цифрах 31,37, 40 в ближайшем будущем. Не достаточно еще накопилось негатива чтоб выстреливать. Посмотрим что скажут 12 числа по поводу этих прогнозов.

......... сдается мне этот "прогноз" от нбу - это обычная утка. Если планировалась бы серьезная (выше 30) девальвация - то нас бы об этом не предупреждали, и оффициальные керманычи рассказывали бы как раз про 22. Сомневаюсь я как-то в цифрах 31,37, 40 в ближайшем будущем. Не достаточно еще накопилось негатива чтоб выстреливать. Посмотрим что скажут 12 числа по поводу этих прогнозов..........

всех

Девальвацию вряд ли кто планирует.Цифра 40,7 названа, по-видимому, при наложенииотрицательных факторов одновременно, что, будем надеяться, не произойдёт. 31,8 цифра более реальная, и к ней если и не придём, то приблизимся почти наверняка (без транша). Во всяком случае, интервал 29,5-30 в конце года-начале следующего вполне допускаю даже при получении транша. Негатива, по-моему, вполне достаточно. Скорее удивительно, что мы до сих пор вблизи 26.Возможно, это связано с торгами с МВФ по цене газа, чтобы всё же установить цифру для населения пониже.Самое непонятное в этой истории, для чего допущена утечка (и НБУ с опровержением не выступил!). Особенно интересно это в связи с тем, что последние года 1,5 НБУ тщательно открещивался от любых прогнозов по курсу и утверждал. что он их вообще не делает. Главная цель - инфляция, а остальное, как получится."Запугать" МВФ? Они делают свой анализ и вряд ли полагаются на анализ НБУ."Запугать" правительство? Тоже вряд ли. Там и сами знают ситуацию, и, как понимаю, недовольны сегодняшним курсом.Возможно, чтобы заранее отвести от себя обвинения, если что (типа: "а мы предупреждали, а правительство ничего не сделало").Ну что ж, подождём до 12-го - осталось 3 дня.