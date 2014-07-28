Додано: Чет 12 лип, 2018 19:30

чик написав: Vitl написав: Это он говорит о неизменной системе против его личных планов. Курс всегда идёт в другую сторону против наметившейся сделки Думаю, это часто у многих, почему то Это он говорит о неизменной системе против его личных планов. Курс всегда идёт в другую сторону против наметившейся сделкиДумаю, это часто у многих, почему то

ну да откупился с утра па 26,25, вчера мог па 26,18 и сегодня уже есть па 26,20-22, но 26,20 только появилось и мало, а 26,22 надо ехать. шо меня, как и тебя, напрягает это качество купюр. сдаёшь новьё, а в спешке откупаешь уже не совсем то ну в рамку не вешать, сойдёт... ну даоткупился с утра па 26,25, вчера мог па 26,18 и сегодня уже есть па 26,20-22, но 26,20 только появилось и мало, а 26,22 надо ехать. шо меня, как и тебя, напрягает это качество купюр. сдаёшь новьё, а в спешке откупаешь уже не совсем тону в рамку не вешать, сойдёт...

Угу, но шото у вас курс низкий.Для откупа конечно хорошо.Хочу обратить внимание на разницу в восприятии курса. например, моего и Чика.Я не делаю сейчас валютообмен.И мне нет сильной разницы, что 26, что 26,2 или 26,3.на мой взгляд все эти значения недалеко друг от друга.А вот когда сегодня курс отличается от вчерашнего и на откупе есть разница в твою или не в твою пользу. тогда психологически курсы уже отличаются существенно...аж столько то копеекНу это понятно, всем нам присущи человеческие свойства.ПС должен признать, что вероятность просадки тает на глазах, но пока не отменяется, ведь нужно пройти ещё 20е числа...