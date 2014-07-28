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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Сер 11 лип, 2018 20:07
Alex2007 написав: чик написав:
в одессе налик прибавил 3-5копеек - спрос превышает предложение,
патамучта мну завтра 2 депошки забирать, сегодня поленился за одним не пошёл и уже попал чуток...
Не делайте себе нервы из-за этой пары копеек.
Нервы дороже.
Это он говорит о неизменной системе против его личных планов.
Курс всегда идёт в другую сторону против наметившейся сделки
Думаю, это часто у многих, почему то
Да, реально чуток выросли.На крупных суммах заметно, а вообще сложно говорить о каком то движении.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Сер 11 лип, 2018 21:37
и где вы там движения находите? полгода топтания на месте
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bred
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Додано: Сер 11 лип, 2018 22:04
bred написав:
и где вы там движения находите? полгода топтания на месте
Вот вот.Реального движения нет, т к курс регулируется в ручную.Точнее движения столь малы. что на большом таймфрейме. что ты предоставил, их не видно, почти.Это то, о чём я Оресту энд Ко постоянно говорю, что кипа перечисляемых ими факторов конечно влияет на курс, но коэффициент этого влияния очень мал.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Сер 11 лип, 2018 22:14
ну да, усыпляют бдительность
обычно чем дольше консолидация, те мощнее выход из неё
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bred
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Додано: Сер 11 лип, 2018 23:58
Vitl написав:
............
Вот вот.Реального движения нет, т к курс регулируется в ручную.Точнее движения столь малы. что на большом таймфрейме. что ты предоставил, их не видно, почти.Это то, о чём я Оресту энд Ко постоянно говорю, что кипа перечисляемых ими факторов конечно влияет на курс, но коэффициент этого влияния очень мал.
Естественно, на фоне падения от 29 до 26 сегодняшние колебания практически незаметны.
Но это не говорит о том, что "кипа перечисляемых факторов" слабо влияет на курс - пока тлеет бикфордов шнур, он тоже мало влияет на силу будущего взрыва.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 12 лип, 2018 11:14, всього редагувалось 1 раз.
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ЛАД
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Додано: Чет 12 лип, 2018 12:29
Vitl написав:
Это он говорит о неизменной системе против его личных планов.
Курс всегда идёт в другую сторону против наметившейся сделки
Думаю, это часто у многих, почему то
ну да
откупился с утра па 26,25, вчера мог па 26,18 и сегодня уже есть па 26,20-22, но 26,20 только появилось и мало, а 26,22 надо ехать. шо меня, как и тебя, напрягает это качество купюр. сдаёшь новьё, а в спешке откупаешь уже не совсем то
ну в рамку не вешать, сойдёт...
а шо делать?
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чик
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Додано: Чет 12 лип, 2018 19:23
bred написав:
ну да, усыпляют бдительность
обычно чем дольше консолидация, те мощнее выход из неё
Технически - да.Но у нас ММ круче
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Чет 12 лип, 2018 19:24
ЛАД написав: Vitl написав:
............
Вот вот.Реального движения нет, т к курс регулируется в ручную.Точнее движения столь малы. что на большом таймфрейме. что ты предоставил, их не видно, почти.Это то, о чём я Оресту энд Ко постоянно говорю, что кипа перечисляемых ими факторов конечно влияет на курс, но коэффициент этого влияния очень мал.
Естественно, на фоне падения от 29 до 26 сегодняшние колебания практически незаметны.
Но это не говорит о том, что "кипа перечисляемых факторов" слабо влияет на курс - пока тлеет бикфордов шнур, он тоже мало влияет на силу будущего взрыва.
Этот взрыв уже и я и многие заждались.Скорее бы.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Чет 12 лип, 2018 19:30
чик написав: Vitl написав:
Это он говорит о неизменной системе против его личных планов. Курс всегда идёт в другую сторону против наметившейся сделки
Думаю, это часто у многих, почему то
ну да
откупился с утра па 26,25, вчера мог па 26,18 и сегодня уже есть па 26,20-22, но 26,20 только появилось и мало, а 26,22 надо ехать. шо меня, как и тебя, напрягает это качество купюр. сдаёшь новьё, а в спешке откупаешь уже не совсем то
ну в рамку не вешать, сойдёт...
Угу, но шото у вас курс низкий.Для откупа конечно хорошо.Хочу обратить внимание на разницу в восприятии курса. например, моего и Чика.Я не делаю сейчас валютообмен.И мне нет сильной разницы, что 26, что 26,2 или 26,3.на мой взгляд все эти значения недалеко друг от друга.А вот когда сегодня курс отличается от вчерашнего и на откупе есть разница в твою или не в твою пользу. тогда психологически курсы уже отличаются существенно...аж столько то копеек
Ну это понятно, всем нам присущи человеческие свойства.
ПС должен признать, что вероятность просадки тает на глазах, но пока не отменяется, ведь нужно пройти ещё 20е числа...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Чет 12 лип, 2018 19:32
ЛАД
Иногда катаюсь в трамвае пару зупынок...Так очень согласен с вашим мнением относительно 61го.Это клоун ещё тот, тролль со стажем очевидно.Имею ввиду. что реально очень неглупый чувак, но роль тупаря играет отменно.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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