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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 976977978979
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 22:00

  Vitl написав:
  ЛАД написав:
  Vitl написав:............
Вот вот.Реального движения нет, т к курс регулируется в ручную.Точнее движения столь малы. что на большом таймфрейме. что ты предоставил, их не видно, почти.Это то, о чём я Оресту энд Ко постоянно говорю, что кипа перечисляемых ими факторов конечно влияет на курс, но коэффициент этого влияния очень мал.

Естественно, на фоне падения от 29 до 26 сегодняшние колебания практически незаметны. :)
Но это не говорит о том, что "кипа перечисляемых факторов" слабо влияет на курс - пока тлеет бикфордов шнур, он тоже мало влияет на силу будущего взрыва.


Этот взрыв уже и я и многие заждались.Скорее бы. :D

Имейте терпение. :)
Будет и на нашей улице ... а вот праздник ли? :mrgreen:

К сожалению, в трамвае уже почти не осталось приличных людей и поговорить нормально почти не с кем. :(
А вот зачем "играть роль" не пойму, как-то до меня это не доходит. И почему это поощряется (во всяком случае, не пресекается).
В результате "играющих роль" и "патриотов" становится всё больше и они всё активнее.
ЛАД
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  #<1 ... 976977978979
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