Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:36

Очкарик написав: Сразу плюсанул, я Витлу давно пытаюсь объяснить, что при взрыве накроет всех.

Если пример с лодкой не дошёл, дам другой.

Представь себе, что в толпе взрывается граната. Ты думаешь точка сидения повлияет на избирательность траектории осколков?

А мы все - огромная толпа... Сразу плюсанул, я Витлу давно пытаюсь объяснить, что при взрыве накроет всех.Если пример с лодкой не дошёл, дам другой.Представь себе, что в толпе взрывается граната. Ты думаешь точка сидения повлияет на избирательность траектории осколков?А мы все - огромная толпа...

Полнейшая глупость.Доказано пару лет назад мною и Козаком Характерником.Скуление о том, что всем будет плохо - это привычка и личные опасения.По существу - если доллар существенно вырастет, то цены в долларах не смогут пойти на столько же.И СВН остаётся в выигашеесли кто то не верит, пусть просчитает курс и цены на частопотребяемые товары.Как раз сейчас и пошёл обратный процесс, кот меня как ярковыраженного свн не устраивает.Или кто то считает. что при курсе 50 цены сразу все вырастут в 2 разаНет, конечно, мы с КХ будем кайфовать, а Очкастый осколки сам пусть в себя впитывает.Очкарик, не подумай, что я очень сильно противоречу тебе.Ты во многих ракурсах прав, т к возникнет масса проблем во всех сферах, это бесспорно.Но мне так лучше и меня не устраивает когда сверху искусственно занижают заработанный и накопленный потенциал, чтобы его отжать и скупить у меня и других по дешёвке.Я открыто буду радоваться любому девалу