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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Чет 12 лип, 2018 22:00
Vitl написав: ЛАД написав: Vitl написав:
............
Вот вот.Реального движения нет, т к курс регулируется в ручную.Точнее движения столь малы. что на большом таймфрейме. что ты предоставил, их не видно, почти.Это то, о чём я Оресту энд Ко постоянно говорю, что кипа перечисляемых ими факторов конечно влияет на курс, но коэффициент этого влияния очень мал.
Естественно, на фоне падения от 29 до 26 сегодняшние колебания практически незаметны.
Но это не говорит о том, что "кипа перечисляемых факторов" слабо влияет на курс - пока тлеет бикфордов шнур, он тоже мало влияет на силу будущего взрыва.
Этот взрыв уже и я и многие заждались.Скорее бы.
Имейте терпение.
Будет и на нашей улице ... а вот праздник ли?
К сожалению, в трамвае уже почти не осталось приличных людей и поговорить нормально почти не с кем.
А вот зачем "играть роль" не пойму, как-то до меня это не доходит. И почему это поощряется (во всяком случае, не пресекается).
В результате "играющих роль" и "патриотов" становится всё больше и они всё активнее.
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ЛАД
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:29
Сразу плюсанул, я Витлу давно пытаюсь объяснить, что при взрыве накроет всех.
Если пример с лодкой не дошёл, дам другой.
Представь себе, что в толпе взрывается граната. Ты думаешь точка сидения повлияет на избирательность траектории осколков?
А мы все - огромная толпа...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD Не попал в Дельте
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Очкарик
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:23
Но с др. стороны, если вы знаете, что граната скоро обязательно взорвётся, то лучше отойти подальше - всё-таки осколками меньше зацепит..
+ напряжённое ожидание взрыва (если его нельзя избежать) тоже сильно напрягает, хочется уже развязки. По принципу - "лучше ужасный конец, чем ужас без конца".
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ЛАД
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 17:36
Очкарик написав:
Сразу плюсанул, я Витлу давно пытаюсь объяснить, что при взрыве накроет всех.
Если пример с лодкой не дошёл, дам другой.
Представь себе, что в толпе взрывается граната. Ты думаешь точка сидения повлияет на избирательность траектории осколков?
А мы все - огромная толпа...
Полнейшая глупость.Доказано пару лет назад мною и Козаком Характерником.Скуление о том, что всем будет плохо - это привычка и личные опасения.По существу - если доллар существенно вырастет, то цены в долларах не смогут пойти на столько же.И СВН остаётся в выигаше
если кто то не верит, пусть просчитает курс и цены на частопотребяемые товары.Как раз сейчас и пошёл обратный процесс, кот меня как ярковыраженного свн не устраивает.Или кто то считает. что при курсе 50 цены сразу все вырастут в 2 раза
Нет, конечно, мы с КХ будем кайфовать, а Очкастый осколки сам пусть в себя впитывает.
Очкарик, не подумай, что я очень сильно противоречу тебе.Ты во многих ракурсах прав, т к возникнет масса проблем во всех сферах, это бесспорно.Но мне так лучше и меня не устраивает когда сверху искусственно занижают заработанный и накопленный потенциал, чтобы его отжать и скупить у меня и других по дешёвке.Я открыто буду радоваться любому девалу
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Суб 14 лип, 2018 18:21
Курс потихоньку катится вверх.Вопреки законам гравитации.Смотрел ролик о 5ти местах где нет гравитации.Мысли о предстоящей просадке уходят всё дальше.Дело у тому, шо раньше времени выкатили негатив о проблеме с мвф и акс и обнародованный документ от нбу.вообще нужно понимать. что всё это делается неспроста.есть силы заинтересованные в нарушении стабильности.Вот это кстати и есть те самые зрадники, кот не могут уже и потерпеть месяцок лишний. чтобы не нарушать курсовую сезонность
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Суб 14 лип, 2018 19:33
Vitl
Насчёт того, что СВН в выигрыше, Вы правы, конечно.
Но проблемы всё равно есть. Элементарный пример - очкарик торгует каким-то товаром. При девальвации народ в очередной раз нищает и, соответственно, меньше покупает. В результате с точки зрения имевшихся накоплений очкарик в +, а с точки зрения текущей работы и доходов в минусе. И что больше + или - сказать сложно. Ну это так, что первое в голову пришло. Но вообще-то это не единственный минус девальвации.
(Надеюсь,очкарик не обидится, что я в примере использовал его ник.
)
Ну а радоваться значительной долларовой инфляции в Украине могут только Вася с будивельником.
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ЛАД
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Додано: Суб 14 лип, 2018 20:54
ЛАД написав:Vitl
Насчёт того, что СВН в выигрыше, Вы правы, конечно.
Но проблемы всё равно есть. Элементарный пример - очкарик торгует каким-то товаром. При девальвации народ в очередной раз нищает и, соответственно, меньше покупает. В результате с точки зрения имевшихся накоплений очкарик в +, а с точки зрения текущей работы и доходов в минусе. И что больше + или - сказать сложно. Ну это так, что первое в голову пришло. Но вообще-то это не единственный минус девальвации.
(Надеюсь,очкарик не обидится, что я в примере использовал его ник.
)
Ну а радоваться значительной долларовой инфляции в Украине могут только Вася с будивельником.
Всё верно.Поэтому я и написал - будет плохо - это привычка и личные опасения.Т е в личном плане у каждого могут возникнуть свои специфические проблемы, не связанные с ценами.Добавим сюда криминал, дефициты, админмеры в финсистеме.Но за последние несколько лет я понял, что вышеперечисленные неприятности могут возникнуть вообще на пустом месте, поэтому лучше быть здоровым и богатым...У таких этих проблем не будет.Проблемы будут у работяг, тянущихся собрать сумму в долларах, они станут зарабатывать меньше и меньше во всём остальном.а если я на долларах сплю и долларами укрываюсь, мне не будет хуже ни с какой стороны.Как я писал, проверено прошедшими несколькими годами
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Суб 14 лип, 2018 21:23
Vitl написав:
...............
Добавим сюда криминал, дефициты, админмеры в финсистеме.
.............
а если я на долларах сплю и долларами укрываюсь, мне не будет хуже ни с какой стороны.Как я писал, проверено прошедшими несколькими годами
Всё верно. Но, возможно, новых долларов будет меньше, а, возможно, придётся начать отщипывать от одеяла и подстилки.
Ну и вышеперечисленное Вами может сильно усилиться (простите за тавтологию
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ЛАД
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Додано: Суб 14 лип, 2018 21:51
ЛАД написав: Vitl написав:
...............
Добавим сюда криминал, дефициты, админмеры в финсистеме.
.............
а если я на долларах сплю и долларами укрываюсь, мне не будет хуже ни с какой стороны.Как я писал, проверено прошедшими несколькими годами
Всё верно. Но, возможно, новых долларов будет меньше, а, возможно, придётся начать отщипывать от одеяла и подстилки.
Ну и вышеперечисленное Вами может сильно усилиться (простите за тавтологию
).
Ещё раз...
Отщипывание это процесс постоянный, при высоком курсе отщипывать меньше.При высоком курсе доллар востребован, БС наверняка опять даст хороший %.Усилиться факторы уже никак не смогут, это уже как кому повезёт, кто окажется в нужный момент в нужном месте.Хорошо уже долго(очень долго) не будет, в стране масса оружия и преступников.Тем кто крадёт нужно всё больше.Мы у края и так.Скорее всего зреет развязка очередная.Хорошо если это будут какие нибудь мирные выборы и очередные обещания и несколько очередных лет ожиданий этих обещаний, принесут спокойствие и стабильность на это время.К величайшему сожалению у нас нет света в конце тоннеля, путь хоть в Европу, хоть на Восток ущербны каждый по своему, нас хотят поиметь и те и другие.А отдельно мы не тянем, т к у нас преобладают не герои а воры. Украл и сипался...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Нед 15 лип, 2018 10:47
Vitl написав:
.......
Ещё раз...
Отщипывание это процесс постоянный, при высоком курсе отщипывать меньше.При высоком курсе доллар востребован, БС наверняка опять даст хороший %.Усилиться факторы уже никак не смогут, это уже как кому повезёт, кто окажется в нужный момент в нужном месте.Хорошо уже долго(очень долго) не будет, в стране масса оружия и преступников.Тем кто крадёт нужно всё больше.Мы у края и так.Скорее всего зреет развязка очередная.Хорошо если это будут какие нибудь мирные выборы и очередные обещания
и несколько очередных лет ожиданий этих обещаний, принесут спокойствие и стабильность на это время.К величайшему сожалению у нас нет света в конце тоннеля, путь хоть в Европу, хоть на Восток ущербны каждый по своему, нас хотят поиметь и те и другие.А отдельно мы не тянем, т к у нас преобладают не герои а воры. Украл и сипался...
Вы сами себе противоречите. Подчеркнул Ваши слова. Т.е. могут быть варианты и похуже.
"путь хоть в Европу, хоть на Восток ущербны каждый по своему" - согласен, но мы сами виноваты, упустили своё время. Если бы цель ЕС была поставлена в 90-е, мы бы давно уже там были, а мы пытались сидеть между двух стульев. Было бы хорошо - не знаю, но лучше, чем сегодня, точно.
А вообще у нас спор как в старом анекдоте:
- Разговаривают пессимист с оптимистом.
Пессимист:
- Хуже уже не будет.
Оптимист (радостно):
- Будет, будет!
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ЛАД
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