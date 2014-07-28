ЛАД А вообще у нас спор как в старом анекдоте:
- Разговаривают пессимист с оптимистом.
Пессимист:
- Хуже уже не будет.
Оптимист (радостно):
- Будет, будет!
А у нас и не спор.Такой себе анализ, мнения, выпуск пара.Меня никогда никто не убедит, что в форуме должно быть как то иначе.Ни кого не обязываю прикреплять графики, выискивать ценные идеи, строчить очень длинно и т д.Форум - это что то типа лавочки под подъездом, где можно присесть и поболтать.И подобно методу мозгового штурма, среди всего проскакивает что то ценное, берётся на вооружение, извлекается польза.Ну а если и нет, тоже ничего страшного.