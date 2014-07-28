ЛАД А вообще у нас спор как в старом анекдоте: - Разговаривают пессимист с оптимистом. Пессимист: - Хуже уже не будет. Оптимист (радостно): - Будет, будет!
А у нас и не спор.Такой себе анализ, мнения, выпуск пара.Меня никогда никто не убедит, что в форуме должно быть как то иначе.Ни кого не обязываю прикреплять графики, выискивать ценные идеи, строчить очень длинно и т д.Форум - это что то типа лавочки под подъездом, где можно присесть и поболтать.И подобно методу мозгового штурма, среди всего проскакивает что то ценное, берётся на вооружение, извлекается польза.Ну а если и нет, тоже ничего страшного.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:ЛАД А вообще у нас спор как в старом анекдоте: - Разговаривают пессимист с оптимистом. Пессимист: - Хуже уже не будет. Оптимист (радостно): - Будет, будет!
А у нас и не спор.Такой себе анализ, мнения, выпуск пара.Меня никогда никто не убедит, что в форуме должно быть как то иначе.Ни кого не обязываю прикреплять графики, выискивать ценные идеи, строчить очень длинно и т д.Форум - это что то типа лавочки под подъездом, где можно присесть и поболтать.И подобно методу мозгового штурма, среди всего проскакивает что то ценное, берётся на вооружение, извлекается польза.Ну а если и нет, тоже ничего страшного.
Согласен. Но желательно не читать откровенные глупости и троллей. Хотя, по-видимому, мало реально.