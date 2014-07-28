Додано: Нед 15 лип, 2018 17:54

orest написав: Усім привіт. Бажаючі можуть зайти і почитати від цього повідомлення https://курс.ком.юа/forums/topic/181-prognoz-kursa-dollara-k-grivne/?do=findComment&comment=497982 Чинники, звичайно, обговорюються абсолютно другорядні, але мені здається, дискусія не погана і інформативна. Усім привіт. Бажаючі можуть зайти і почитати від цього повідомлення https://курс.ком.юа/forums/topic/181-prognoz-kursa-dollara-k-grivne/?do=findComment&comment=497982 Чинники, звичайно, обговорюються абсолютно другорядні, але мені здається, дискусія не погана і інформативна.

Привет.Да, эти второстепенные так и тянут гривну вниз.Что там перебежчику узкоглазому не понравилось?Орест, по поводу второстепенности, тут без обид и это нужно признать, всё после мвф второстепенное,но без этого тоже никуда, не можем же мы следить только за развитием ситуации с мвф.Вот мнение не моё, но подтверждающее важность моей т з.Если Украина не продлит сотрудничество с МВФ до 20 июля, то в стране случится дефолт. Об этом заявили в Европейской бизнес ассоциации.ФАКТ. Президент ЕБА Томаш Фиала призвал правительство не медлить и решить все вопросы с МФВ. Он предупредил о том, что фонд скоро уходит на летние каникулы, поэтому Украина рискует не получить новый транш.По словам Фиалы, нельзя допускать, чтобы приезд миссии МВФ был отложен к сентябрю. В сентябре в стране стартует президентская и парламентская кампании, а фонд не ведет переговоры о сотрудничестве во время выборных кампаний.«Если миссия приедет в сентябре, то в дополнение к поправкам в закон об Антикоррупционном суде, тарифам на газ, добавится еще и бюджет на следующий год. Этот процесс может затянуться до 2019 года. И тогда стране может грозить дефолт», – заявил президент ЕБА.