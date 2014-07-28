ЛАД А вообще у нас спор как в старом анекдоте: - Разговаривают пессимист с оптимистом. Пессимист: - Хуже уже не будет. Оптимист (радостно): - Будет, будет!
А у нас и не спор.Такой себе анализ, мнения, выпуск пара.Меня никогда никто не убедит, что в форуме должно быть как то иначе.Ни кого не обязываю прикреплять графики, выискивать ценные идеи, строчить очень длинно и т д.Форум - это что то типа лавочки под подъездом, где можно присесть и поболтать.И подобно методу мозгового штурма, среди всего проскакивает что то ценное, берётся на вооружение, извлекается польза.Ну а если и нет, тоже ничего страшного.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:ЛАД А вообще у нас спор как в старом анекдоте: - Разговаривают пессимист с оптимистом. Пессимист: - Хуже уже не будет. Оптимист (радостно): - Будет, будет!
А у нас и не спор.Такой себе анализ, мнения, выпуск пара.Меня никогда никто не убедит, что в форуме должно быть как то иначе.Ни кого не обязываю прикреплять графики, выискивать ценные идеи, строчить очень длинно и т д.Форум - это что то типа лавочки под подъездом, где можно присесть и поболтать.И подобно методу мозгового штурма, среди всего проскакивает что то ценное, берётся на вооружение, извлекается польза.Ну а если и нет, тоже ничего страшного.
Согласен. Но желательно не читать откровенные глупости и троллей. Хотя, по-видимому, мало реально.
orest написав:Усім привіт. Бажаючі можуть зайти і почитати від цього повідомлення https://курс.ком.юа/forums/topic/181-prognoz-kursa-dollara-k-grivne/?do=findComment&comment=497982 Чинники, звичайно, обговорюються абсолютно другорядні, але мені здається, дискусія не погана і інформативна.
Привет.Да, эти второстепенные так и тянут гривну вниз.Что там перебежчику узкоглазому не понравилось?Орест, по поводу второстепенности, тут без обид и это нужно признать, всё после мвф второстепенное,но без этого тоже никуда, не можем же мы следить только за развитием ситуации с мвф.Вот мнение не моё, но подтверждающее важность моей т з.
Если Украина не продлит сотрудничество с МВФ до 20 июля, то в стране случится дефолт. Об этом заявили в Европейской бизнес ассоциации.
ФАКТ. Президент ЕБА Томаш Фиала призвал правительство не медлить и решить все вопросы с МФВ. Он предупредил о том, что фонд скоро уходит на летние каникулы, поэтому Украина рискует не получить новый транш.
По словам Фиалы, нельзя допускать, чтобы приезд миссии МВФ был отложен к сентябрю. В сентябре в стране стартует президентская и парламентская кампании, а фонд не ведет переговоры о сотрудничестве во время выборных кампаний.
«Если миссия приедет в сентябре, то в дополнение к поправкам в закон об Антикоррупционном суде, тарифам на газ, добавится еще и бюджет на следующий год. Этот процесс может затянуться до 2019 года. И тогда стране может грозить дефолт», – заявил президент ЕБА.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
в трамвае тролли и украинины стараются, наши люди - свн.За 5 лет нужно отдать 33 ярда зелени.Независимо от мвф , нбу бьёт тревогу об оттоке валюты и ужесточении внешних заимствований.Если этот фундамент найдёт развитие. то мы скатимся на последнее место в Европе по доходам.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.