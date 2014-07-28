Додано: Нед 15 лип, 2018 21:13

Так как ты нас не покидал, звание перебежчика тебе не видатьНу я ж и писал о самурае, а не о тебе.Тот то уже давно не появляется.Общаться в разных местах никто не запрещал, да и вообще это очень полезно и широко.Я по другим вопросам тоже на стороне общаюсьПо курсу сложилась такая ситуация, которую я бы назвал - ничего нас уже не удивитИ вот почему - мы видели уже курс 40, мы после него видели 21.Сейчас находимся в середине этого диапазона.и независимо от второстепенныхфакторов мы можем пойти в любую сторону, правда с разной вероятностью.И особо нового чего то никто не увидит.В этом случае адекватные люди избрали простейшую тактику - залезть в зелёный танк и через щель прицела наблюдать за всей внешней пургой.Я всегда высоко ценил и ценю твою аналитику, спасибо за информацию и за старания для нас, твоих коллег.Но для кошелька практической пользы мало, по вышеописанным причинам.Ситуация заставила уйти в валюту и пофигу всё что происходит.Ну не совсем конечно, но кто мне скажет. какая мне разница курс будет 25 или 26 или 27.да только та. за которую я и сам пекусь - сколько долларов я солью на унитазные(с Очкарик) расходы.А вот если бы мвф отказал нам в сотрудничестве и закрыл программу, а за ним остальные инвесторы отвернулись, и из за дефицита валюты курс поднялся бы до сэмдэсят-восэмдэсят, вот это было бы то шо надо.очкарик получил бы свою заслуженную дозу осколков, а свн кайфовали бы от того. что курс поднялся в три раза , а цены скорее всего поднялись бы раза в 1,5-2.Я не имею вв импорт за валюту.На первое время на складах была бы масса товара по старой закупке - бери не хочу.Я в 2015 так телек третий купил в долларах раза в 2 дешевле его реальной цены.А текущие колебания в 20-50 копеек из за второстепенных факторов интересны только непосредственно откупающимся и вообще как направление тренда и перспектива.